Việt Nam điều phối thành công Nghị quyết của ĐHĐ LHQ về Hội nghị cấp cao Phòng chống dịch bệnh

Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần qua đã thông qua Nghị quyết về chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao về Phòng, chống dịch bệnh do Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - cùng Đại sứ Paula Narvaez - Trưởng Phái đoàn thường trực Chile tại Liên hợp quốc - đồng chủ trì điều phối.

Hội nghị cấp cao về Phòng, chống dịch bệnh sẽ diễn ra vào tháng 9/2026 trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 với chủ đề “Thúc đẩy cách tiếp cận đa phương và liên thế hệ trong phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch và tình trạng khẩn cấp y tế, trên nguyên tắc công bằng và đoàn kết.”

Nghị quyết khuyến khích sự tham gia rộng rãi ở cấp cao nhất của các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, giới học giả, khu vực tư nhân và cộng đồng nhằm chia sẻ, trao đổi bài học kinh nghiệm và tăng cường hợp tác toàn cầu trong phòng, chống dịch bệnh.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trong tương lai và đề cao cách tiếp cận toàn diện, huy động sự tham gia của tất cả các cơ quan chính phủ và toàn thể xã hội để đạt được mục tiêu này.

Nghị quyết kêu gọi củng cố cam kết đa phương, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên với các cơ quan Liên hợp quốc, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời khẳng định cần bảo đảm việc phát triển, phân phối và tiếp cận vaccine một cách công bằng, kịp thời nhằm khắc phục những bất cập trong phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh.

Việc Chủ tịch Đại hội đồng Đại hội đồng Liên hợp quốc chỉ định Việt Nam làm đồng điều phối Nghị quyết trên là sự ghi nhận, tin tưởng của Đại hội đồng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu và đóng góp tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh toàn cầu thời gian qua.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Đại hội đồng Đại hội đồng Liên hợp quốc Gheorghe Leucă thay mặt các quốc gia thành viên trân trọng cảm ơn hai Đại sứ của Việt Nam và Chile đã chủ động, tích cực tham vấn sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao quan trọng và ý nghĩa này./.

