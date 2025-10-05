Việt Nam góp sắc màu văn hóa tại Korean Expo 2025 ở Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong không khí sôi động của Korean Expo 2025 diễn ra tại quảng trường Tòa thị chính Quận 15, thủ đô Paris, các nghệ sỹ của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, tham gia với tư cách khách mời danh dự, đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, góp phần giới thiệu và quảng bá văn hóa đặc sắc của châu Á tới các bạn bè quốc tế.

Sự kiện do Hiệp hội những người bạn (Association Mes Amis) phối hợp cùng Chính quyền Quận 15 Paris tổ chức, khai mạc chiều 4/10 (giờ địa phương) với sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Thị trưởng Quận 15 Philippe Goujon và Chủ tịch Hiệp hội Mes Amis Ju Hee Jeong.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh nền văn hóa Hàn Quốc, mà còn thể hiện tinh thần giao lưu, kết nối giữa các dân tộc qua âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật trình diễn.

Phần trình diễn của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã thực sự để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả quốc tế nhờ sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc truyền thống và cảm xúc đương đại.

Tiết mục múa "Đất nước lời ru" do các nghệ sỹ không chuyên Việt Nam biểu diễn tại Korean Expo 2025. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Mở đầu bằng “Đất nước lời ru,” các nghệ sỹ mang đến không gian sâu lắng, chan chứa tình yêu quê hương qua tiếng hát nhẹ nhàng, gợi nhớ những làn điệu dân ca mẹ ru con.

Ngay sau đó, âm thanh ngân nga của đàn bầu - nhạc cụ dân tộc chỉ có một dây nhưng chứa đựng cả hồn Việt - đã khiến người nghe lặng đi vì vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế, biểu trưng cho sự độc đáo của văn hóa Việt Nam.

Tác phẩm “Onara” - bản nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - được trình diễn theo phong cách giao thoa Việt-Hàn, tạo nên khoảnh khắc giao cảm văn hóa đầy xúc động, khi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung không biên giới.

Đến “Khúc đoản Xuân,” tiết tấu tươi vui, rộn ràng của mùa Xuân Việt Nam lan tỏa khắp quảng trường, cuốn khán giả vào không khí hân hoan và rộn ràng của Tết quê hương.

Tiết mục "Tây Nguyên chào mặt trời" do nghệ sỹ của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp biểu diễn bằng đàn T'rưng. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Khép lại chương trình, “Tây Nguyên chào mặt trời” được thể hiện qua tiếng đàn T'rưng đã mang đến nguồn năng lượng bừng sáng, khắc họa sức sống mãnh liệt của con người và thiên nhiên Tây Nguyên.

5 tiết mục nối tiếp nhau như một hành trình âm nhạc đa sắc, khiến khán giả bị cuốn hút, không ngớt tràng pháo tay tán thưởng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Nghệ sỹ ưu tú Tăng Thanh Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - nhấn mạnh đoàn Việt Nam luôn coi các hoạt động giao lưu quốc tế như Korean Expo như một dịp để quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Nghệ sỹ Lê Hoài Phương của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp biểu diễn độc tấu đàn bầu. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo ông, đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là cách để văn hóa Việt hiện diện sinh động giữa lòng nước Pháp, khẳng định sức mạnh mềm và vai trò của ngoại giao văn hóa trong thời đại mới.

Về phần mình, bà Su A Lee - Phó Chủ tịch Hiệp hội những người bạn - cho biết việc mời các nghệ sỹ Việt Nam tham gia biểu diễn tại Korean Expo 2025 xuất phát từ mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa hiệp hội và cộng đồng người Việt tại Pháp, đồng thời thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, khi Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng trong truyền thống và giá trị nhân văn./.

Paris - điểm đến quan trọng trong “chuỗi” sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam 2025 Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, con số 279.000 lượt du khách Pháp đến Việt Nam trong năm ngoái là minh chứng cho sức hấp dẫn của mảnh đất đất hình chữ S.