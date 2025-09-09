Việt Nam khẳng định lập trường quốc phòng tại Đối thoại Seoul 2025

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, từ ngày 8-10/9, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (SDD-14).

Lễ khai mạc SDD-14 diễn ra sáng 9/9 với sự hiện diện của khoảng 1.000 quan chức an ninh đến từ 68 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có 13 bộ trưởng và thứ trưởng quốc phòng các nước.

Trong phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Baek khẳng định Seoul sẽ theo đuổi mục tiêu giảm căng thẳng quân sự và phi hạt nhân hóa Triều Tiên, dựa trên năng lực răn đe mạnh mẽ và tư thế sẵn sàng chiến đấu vững chắc.

Ông nhấn mạnh chiến lược “lấy lợi ích quốc gia làm trọng tâm," đồng thời khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng các quan hệ đối tác toàn diện nhằm khôi phục và thiết lập hòa bình không chỉ trên bán đảo Triều Tiên, mà cả khu vực và thế giới.

Với chủ đề “Vượt qua các thách thức địa chính trị - Kiến tạo hòa bình thông qua hợp tác," SDD-14 tập trung thảo luận các vấn đề an ninh toàn cầu cấp bách, từ biện pháp giảm căng thẳng quân sự, khôi phục ổn định chiến lược cho đến xây dựng năng lực an ninh tương lai.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tham dự SDD -14. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Tại Phiên toàn thể 2 với chủ đề “Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài," Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có bài phát biểu quan trọng. Ông nhấn mạnh thế giới đang bước vào một giai đoạn bất ổn mới, nơi vòng xoáy nghi kỵ, suy giảm lòng tin chiến lược có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng và chạy đua vũ trang.

Lịch sử cho thấy các cơ chế đa phương đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa khủng hoảng, giảm thiểu căng thẳng và xây dựng lòng tin lâu dài. Nổi bật hiện nay có thể kể đến Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Đối thoại Seoul, Đối thoại Shangri-La, Hội nghị An ninh quốc tế Moskva và đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của mọi quốc gia. Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam kiên định chính sách “bốn không," coi minh bạch thông tin quân sự, tuân thủ luật pháp quốc tế và cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là cơ sở để xây dựng lòng tin.

Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Để giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề xuất 5 nhóm giải pháp, gồm tuân thủ luật pháp quốc tế; đề cao chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế, duy trì và mở rộng đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh-ngoại giao ở mọi cấp; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường minh bạch về chính sách, chiến lược và hoạt động quân sự như tập trận, diễn tập quy mô lớn, các hoạt động tự do hàng hải, hàng không…, đồng thời đẩy mạnh thiết lập các đường dây nóng xử lý tình huống khẩn cấp; Cam kết hợp tác vì hòa bình, xây dựng lòng tin chiến lược ở khu vực và quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia phiên thảo luận về "Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài”. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài không chỉ là một lựa chọn chính trị, mà còn là yêu cầu tất yếu để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong thế kỷ 21. Việt Nam tin tưởng rằng với sự chân thành, tin cậy thực chất và tinh thần trách nhiệm, các bên có thể cùng nhau đẩy lùi nguy cơ xung đột, hợp sức kiến tạo hòa bình và thịnh vượng chung.

Trong khuôn khổ SDD-14, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có các cuộc tiếp xúc song phương với Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ./.

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 8 Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực, như trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.