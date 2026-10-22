Việt Nam thay mặt ASEAN phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Ngày 21/10, tại phiên họp của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 về đề mục “Tác động của bức xạ nguyên tử,” Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - đã thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có bài phát biểu.



Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong phát biểu, Công sứ Nguyễn Hải Lưu đã khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò khoa học, độc lập và khách quan của Ủy ban Khoa học Liên hợp quốc về tác động của bức xạ nguyên tử (UNSCEAR), đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn bức xạ.

ASEAN đánh giá cao những đóng góp của UNSCEAR kể từ khi được thành lập năm 1955 trong việc cung cấp các đánh giá độc lập, khách quan và dựa trên bằng chứng về nguồn, mức độ, tác động và rủi ro của bức xạ ion hóa.

Các đánh giá của UNSCEAR là cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng các khuôn khổ và tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ và an toàn bức xạ, trong đó có các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.



ASEAN kêu gọi các quốc gia tiếp tục cung cấp dữ liệu khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế và tham gia rộng rãi các cuộc khảo sát toàn cầu, trong đó có khảo sát về phơi nhiễm y tế.

Ở cấp độ khu vực, ASEAN khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an toàn hạt nhân và bức xạ, trong đó có thông qua Mạng lưới Các cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử ASEAN (ASEANTOM), đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, chuyên môn và hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức.

ASEAN cũng bày tỏ quan ngại về những khó khăn tài chính và vận hành ảnh hưởng đến hoạt động của UNSCEAR, nhấn mạnh cần bảo đảm nguồn lực đầy đủ, ổn định và hỗ trợ thích hợp để Ủy ban thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đồng thời duy trì tính độc lập khoa học.



Tại phiên họp, nhiều nước tiếp tục khẳng định ủng hộ vai trò của UNSCEAR, đề cao tính độc lập khoa học, tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm nguồn lực cho hoạt động của Ủy ban.

Bỉ, với tư cách điều phối viên, giới thiệu dự thảo Nghị quyết A/C.4/81/L.6, trong đó có nội dung về sắp xếp lại cơ chế hỗ trợ tổ chức đối với UNSCEAR và khả năng xem xét mở rộng thành viên trong thời gian tới.



Kết thúc phiên họp, Ủy ban 4 đã thông qua dự thảo Nghị quyết A/C.4/81/L.6 bằng đồng thuận, không bỏ phiếu./.

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