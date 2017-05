Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis ngày 12/5 cho rằng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã tìm cách can thiệp vào các công việc chính trị của Anh nhưng "đã nhận được bài học" từ phản ứng cứng rắn của chính phủ nước này.Bộ trưởng Davis đưa ra phát biểu trên khi trả lời phỏng vấn Nhật báo Telegraph, trong bối cảnh quan hệ giữa Anh và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) căng thẳng trước thềm cuộc tổng tuyển cử Anh vào ngày 8/6 tới.Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Brussels tìm cách can thiệp và gây ảnh hưởng đối với kết quả bầu cử trước khi diễn ra các cuộc đàm phán phức tạp liên quan đến việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit.Tranh cãi ngoại giao bùng phát vào đầu tháng này sau khi tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức) đưa tin rằng sau một cuộc gặp với Thủ tướng May, Chủ tịch EC đã "hoài nghi gấp 10 lần" về triển vọng thỏa thuận Brexit.Trong khi đó, giới chức EU tỏ ra "băn khoăn liệu ông Davis có tiếp tục phụ trách các cuộc đàm phán Brexit sau bầu cử ở Anh hay không" do những căng thẳng hiện nay giữa ông Davis và bà May.Bộ trưởng Davis cho rằng tất cả những thông tin trên nhằm mục đích khiến ông bị sa thải.Ông cáo buộc giới chức EU đứng sau sự rò rỉ thông tin cho tờ báo của Đức, có thể vì họ dự tính rằng đảng Bảo thủ của bà May sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử sắp tới.Tuần trước, Chủ tịch EC Juncker đã cảnh báo ông Davis không nên đe dọa rời bàn đàm phán Brexit do tranh cãi về khoản tiền mà Anh phải trang trải khi rời EU.Ông Davis đã bác thông tin trên tờ Financial Times cho rằng khoản tiền nói trên lên tới 100 tỷ euro (109 tỷ USD).Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí nguyên tắc "cứng rắn" trong tiến trình đàm phán với London, theo đó đàm phán về một thỏa thuận thương mại trong tương lai với Anh chỉ có thể bắt đầu khi London đồng ý các điều khoản về các quyền công dân, cũng như trang trải các khoản tiền khi "chia tay" với EU, tính cả những cam kết về ngân sách đến ngày nước này chính thức rời EU.Ngày 18/4 vừa qua, Thủ tướng Theresa May đã bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6.Theo bà May, Anh cần tiến hành tổng tuyển cử sớm vì lợi ích của đất nước, đây là cách duy nhất để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình Anh rời khỏi EU./.