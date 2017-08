Dây chuyền sản xuất khép kín từ bông, sợi, dệt tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Bảy vừa qua ước tính tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.Tính chung 7 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 6,3% của 6 tháng đầu năm nay.Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,2%; riêng ngành khai khoáng giảm 7,5%.Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, trong các ngành công nghiệp, một số ngành có chỉ số sản xuất 7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể, sản xuất kim loại tăng 34,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 15%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 11,5%...Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm đó là, sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất xe có động cơ cùng tăng 6,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 6%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 4,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 10,8%.Trong 7 tháng năm nay, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như tivi tăng 36,6%; thép cán tăng 25,2%; sắt, thép thô tăng 24,4%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 20,4%; phân urê tăng 15,2%; sữa bột tăng 12,6%; điện sản xuất tăng 8,2%...Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm như xe máy, than đá tăng trên 4%; điện thoại di động tăng 0,6%; ôtô lắp ráp giảm 0,7%; khí đốt thiên nhiên giảm 8,3%; dầu thô khai thác giảm 11,5%; khí hóa lỏng giảm 14,3%.Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn tăng so với cùng kỳ năm trước như Thái Nguyên tăng 21%, Hải Phòng tăng 20,5%, Bắc Ninh tăng 13%, Đà Nẵng tăng 10,6%, Hải Dương tăng 9,9%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,5%, Hà Nội tăng 6,1%, Vĩnh Phúc tăng 5,2%...Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số tồn kho toàn ngành này tại thời điểm 01/7 vừa qua tăng 10,4% so với cùng thời điểm năm trước.Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung như sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 5,8%; sản xuất trang phục tăng 5,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,9%; dệt giảm 1,1%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 18,9%.../.