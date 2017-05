Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. (Nguồn: hollywoodreporter.com)

Bộ phim tiểu sử mới làm về thời trai trẻ của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, mang tựa đề "Little Dragon," do nhà làm phim Ấn Độ Shekhar Kapur đạo diễn sẽ được khởi quay trong mùa Hè này.Nhà làm phim Ấn Độ Kapur là tác giả của các bộ phim tiểu sử được đề cử giải Oscar như "Elizabeth" (1998) và "Elizabeth: The Golden Age" (2007).Ông đã ký hợp đồng làm đạo diễn và đồng tác giả kịch bản phim "Little Dragon," bộ phim truyện nhựa kể về những ngày đầu của Lý Tiểu Long trong thế giới đầy màu sắc của Hong Kong những năm 1950.Đạo diễn Kapur cho biết: “Phim sẽ là một cái nhìn đương đại về Lý Tiểu Long, người vốn được xem là nghệ sỹ võ thuật tài năng và nổi tiếng nhất mọi thời đại, và giờ được coi là một triết gia lớn. Thật quan trọng khi khán giả ngày nay có thể gắn kết cuộc sống của mình với hành trình của Lý Tiểu Long khi ông luôn cố gắng đề ra những triết lý sống và kiểm soát số phận thực sự của mình trước khi quá muộn.”Phim sẽ do Lý Hương Ngưng, con gái Lý Tiểu Long, đồng viết kịch bản và sản xuất.Lý Hương Ngưng hiện đang điều hành Bruce Lee Entertainment, một chi nhánh của Công ty Gia đình Lý Tiểu Long, chuyên quảng bá và bảo vệ di sản, tư tưởng của huyền thoại võ thuật.Lý Hương Ngưng chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng bộ phim kể về cuộc đời của cha tôi trong những năm đầu đời ở Hong Kong sẽ là một câu chuyện giá trị để chia sẻ với công chúng và qua đó chúng ta có thể hiểu hơn về ông, một con người và một chiến binh. Những năm tháng ở Hong Kong đã có ảnh hưởng sâu sắc tới cả cuộc đời của cha tôi.""Little Dragon" là sản phẩm do Mỹ-Trung đồng sản xuất. Trong đó, các công ty Trung Quốc tham gia sản xuất phim gồm Dadi Media Group, Beijing Golden World Pictures, Shanghai Longzhilin Cultural Investment Partnership và Kirin Media.Phim kể về Lý Tiểu Long trong thời điểm ông phải đấu tranh với “sự thất vọng của gia đình, tình yêu đầu đời, tình bạn thực sự, sự phản bội, nạn phân biệt chủng tộc, nỗi khó khăn.”Đạo diễn phân vai kỳ cựu của Hollywood Mary Vernieu hiện đang tìm kiếm trên khắp toàn cầu diễn viên hóa thân thành Lý Tiểu Long thời trẻ."Little Dragon" hiện đang trong quá trình tiền kỳ và sẽ được bấm máy trong mùa Hè này ở Trung Quốc và Malaysia./.