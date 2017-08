Một cửa hàng tạp hóa ở tỉnh Santiago de Cuba, Cuba ngày 20/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Cuba ngày 7/8 cho biết việc ngừng cấp giấy phép mới cho một số ngành nghề trong khu vực tư nhân sẽ không kéo dài nhiều năm, động thái nhằm trấn an người dân Cuba hiện đang lo lắng về sự ngưng trệ rõ ràng trong việc tự do hóa nền kinh tế.Trước đó, ngày 1/8, chính phủ nước này đã thông qua nghị quyết tạm thời ngừng cấp giấy phép mới đối với một số hoạt động kinh tế tự doanh nhằm kiểm soát các hành vi phạm pháp và trốn thuế.Các loại hình kinh doanh bị tạm ngừng cấp phép theo nghị quyết bao gồm dịch vụ thuê nhà riêng làm phòng trọ, nhà hàng hoặc quán cà phê và dịch vụ xây dựng.Ngoài ra, Chính phủ Cuba sẽ giới hạn cấp giấy phép đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm và đồ uống tại các nhà hàng, các cơ sở rửa xe ôtô và người quản lý mua bán nhà ở.Trong tương lai, Chính phủ Cuba cũng sẽ không cấp giấy phép kinh doanh vô thời hạn cho những người bán buôn nông sản. Đồng thời, việc tái cấp giấy phép mới cho các hoạt động kinh doanh trên sẽ không được thực hiện cho tới khi tình hình lao động tự do được cải thiện.Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Marta Elena Feitó, quyết định trên của chính phủ sẽ không thực thi trong thời gian nhiều năm, chính phủ đang tìm kiếm quy trình để thông qua các tiêu chuẩn này và khoảng 1.600 đơn xin cấp giấp phép nộp trước khi quyết định trên được công bố vẫn sẽ được xử lý.Quyết định trên của Chính phủ Cuba được coi là bước tạm ngừng của quá trình mở rộng hoạt động tự doanh tại đảo quốc này kéo dài bảy năm qua, vốn hướng tới mục tiêu cắt giảm lượng biên chế nhà nước và thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các dịch vụ dân sinh.Theo số liệu chính thức, kết thúc quý 1 năm nay, có 567.982 người Cuba tham gia các hoạt động tự doanh hoặc là lao động tự do, so với con số 157.731 người khi mô hình này mới được bắt đầu cách đây bảy năm kể từ khi Tổng thống Raul Castro thực hiện kế hoạch hướng nền kinh tế tập trung sang sáng kiến tư nhân và các lực lượng thị trường vào năm 2010./.