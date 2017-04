Messi. (Nguồn: Getty Images)

Ronaldo và Messia trong trận chiến El Clasico. (Nguồn: Getty Images)

Trận El Clasico cuối cùng của mùa giải đã diễn ra hoàn hảo với người hâm mộ trung lập, hỉ, nộ, ái, ố đều có cả tại Santiago Bernabeu.Sau đây là bốn điểm nhấn lớn nhất của trận El Clasico lần thứ 266 trong lịch sử.Bước ra Santiago Bernabeu, nơi đã in dấu 12 trong tổng số 21 bàn trong các trận El Clasico trước đó, Messi hiểu mình là niềm hy vọng lớn nhất và cũng là duy nhất trong bối cảnh tệ hại của Barca hiện tại. Khi người Catalan cần, Messi đã lên tiếng trả lời. 90 phút tại Bernabeu một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp của siêu sao người Argentina.Được huấn luyện viên Luis Enrique chơi ở vị trí số 10, Messi đã điều khiển trận đấu theo cách của riêng anh. Toàn bộ đường lên bóng của Barca đều phải qua chân Messi.Với El Pulga, Barca sở hữu khả năng chuyển từ phòng ngự sang phản công trong tíc tắc mà không cần dùng tới những đường chuyền vượt tuyến (một thách thức với những tiền đạo như Paco Alcacer hay Luis Suarez trước hàng phòng ngự to cao của Real). Messi làm tất cả. Anh nhận bóng trong tư thế quay lưng, bình tĩnh xoay người, và... "vít ga" vượt qua hai, ba cầu thủ Real để tới với vòng cấm kình địch.Dù đã phải đổ máu sau tình huống va chạm với Marcelo ở giữa hiệp 1, song điều đó không thể ngăn cản El Pulga đưa Barca tiến lên. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Barca là một tình huống cho thấy những phẩm chất thiên tài của Messi không thể bị xóa nhòa bằng những logic thông thường.Dani Carvajal trong pha truy cản rõ ràng đã giơ chân chỉ theo quán tính thông thường, vì Messi quá nhanh để có thể bị phạm lỗi. Pha dứt điểm ấn định tỷ số 3-2 tiếp tục là một cú dứt điểm hoàn hảo khác của El Pulga. Càng ý nghĩa hơn khi đó là bàn thứ 500 mà Messi có được cho Barca trong sự nghiệp.Tới lúc này mới thấy, quan điểm Neymar sẽ dần soán ngôi của Messi tại Barca giờ nên được xem như một ý kiến tham khảo.Trong thời gian hiệp 1, Real thực tế đã có những cơ hội không thể hoàn hảo hơn để vươn lên, song những pha bỏ lỡ của Gareth Bale, Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema khiến 45 phút đầu tiên chỉ trôi qua với tỷ số hòa.Bước sang hiệp 2, Los Blancos tiếp tục phung phí hàng loạt cơ hội, đặc biệt là Ronaldo. CR7 sau cú hattrick vào lưới Bayern Munich hồi giữa tuần trước đã dứt điểm cực kỳ vô duyên dù có không ít những tình huống trước mặt CR7 chỉ là thủ thành Marc-Andre ter Stegen.Trong những trận cầu đỉnh cao như El Clasico , việc phung phí cơ hội luôn để hở cho đối thủ cửa trở lại. Và Real, với thước ngắm bị lệch, đã kích hoạt con quái vật Messi, từ đó làm tiền đề cho thất bại.Khi tỷ số đang là 1-2 nghiêng về phía Barca, không ít các cổ động viên Real tin vào một kịch bản quen thuộc sẽ xảy ra trong những phút cuối cùng. Đó là Toni Kroos đá phạt góc, còn Sergio Ramos ghi bàn gỡ hòa. Điều đáng tiếc, là chính bản thân Ramos đã ngăn cản điều đó với chiếc thẻ đỏ trực tiếp chỉ 4 phút sau khi Ivan Rakitic nâng tỷ số lên 2-1.Những pha quay chậm cho thấy không có lý do gì để đội trưởng của Real phàn nàn về quyết định của trọng tài chính Alejandro Hernandez. Ramos đã vào bóng thô bạo bằng gầm giày với Messi trong tình huống số 10 của Barca chuẩn bị bứt tốc để thực hiện pha phản công. Ngăn cản trực tiếp tình huống bóng, cùng với việc phạm lỗi thô bạo, thẻ đỏ là án phạt xứng đáng cho Ramos.Không Ramos, Real cũng mất đi may mắn đã song hành trong quá nhiều cuộc đấu đã qua. Bàn thua chỉ vài giây trước khi hết giờ là một dấu hiệu cho thấy, “quỹ may mắn” với Real đã kết thúc.Nói đi nói lại, trận El Clasico thất bại có lỗi không nhỏ thuộc về huấn luyện viên trưởng Zinedine Zidane. Nhà cầm quân người Pháp đã không tính toán tới việc người đồng nghiệp Enrique đã bố trí cho Barca chơi sơ đồ đậm chất Italia, 4-3-1-2 với vị trí số 10 cổ điển thuộc về Messi, người có khả năng làm mọi thứ vào thời điểm hiện tại. Cùng nhìn nhận, việc Messi được chơi như một số 10 cổ điển sẽ tạo ra những hệ quả nào?Một, Real không thể bố trí một ai đó theo kèm Messi như hình với bóng. Vì El Pulga sẽ di chuyển trong khoảng 2/3 sân bóng, và chuyện theo kèm không khác gì một hành động tự sát.Hai, chính vì không thể theo kèm Messi, nên vị trí tiền vệ phòng ngự của Real, cụ thể ở đây là Casemiro luôn bị Messi tấn công vỗ mặt. Có không ít hơn hai tình huống trong hiệp 1, Casemiro bị Messi vượt qua, và khiến hàng phòng ngự của Real bị tấn công vỗ mặt. Tới khi tiền vệ người Brazil buộc phải phạm lỗi và dính thẻ vàng, mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ hơn, Messi có thừa tinh quái để liên tục khoan vào khoảng trống mà Casemiro án ngữ hòng câu thẻ đỏ.Zidane lúc này đã buộc phải rút Casemiro ra để tung Mateo Kovacic, một mẫu tiền vệ công bị kéo về chơi tiền vệ trung tâm, trám vào vị trí của Casemiro. Chỉ chờ có vậy, Barca gây sức ép mạnh hơn ở khu vực trung lộ. Và bàn thắng của Rakitic, cũng như Messi sau đó tới khi Kovacic không kịp áp sát.Sai lầm cuối cùng của Zidane là việc xua quân (khi đó chỉ còn 10 người) để ăn thua đủ với Barca sau khi gỡ hòa 2-2 vào phút thứ 85. Tham vọng quá lớn của Zidane đã khiến Real phải trả giá.Thua trận, Real và Barca giờ bằng điểm nhau trên Bảng xếp hạng La Liga. Dù chơi nhiều hơn một trận, song những người nắm trong tay lợi thế về mặt tâm lý vào lúc này là đội bóng của Messi chứ không phải Real./.