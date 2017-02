Công ty KP Beau Lao - chuyên sản xuất đồ chơi của Nhật Bản đóng tại Savannakhet, Lào. (Nguồn: wsj.com)

Theo Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào Yoko Putamoto, Lào đang trở thành điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư Nhật Bản trong bối cảnh các doanh nghiệp ​nước này đang dần dịch chuyển các cơ sở sản xuất từ các nước láng giềng sang Lào để đầu tư, sản xuất ngày một nhiều.Hiện đã có trên 130 công ty của Nhật Bản chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh từ các nước láng giềng sang đầu tư tại Lào và còn nhiều công ty khác của Nhật Bản cũng đang muốn chuyển sang Lào đầu tư.Theo bà Yoko Putamoto, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào, các nhà đầu tư Nhật Bản đang rất quan tâm đến các thế mạnh tiềm ẩn của Lào trên một số lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp sạch, phát triển năng lượng điện, nhà máy công nghiệp nhỏ và nhiều lĩnh vực khác.Trong năm 2016 đã có trên 130 công ty Nhật Bản thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại… chuyển cơ sở sản xuất, đầu tư từ các nước láng giềng của Lào sang Lào.Nguyên nhân là do sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 khiến thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm mạnh, lao động tự do có tay nghề tăng và đặc biệt là Lào rất ổn định về chính trị.Tuy nhiên, bà Yoko Putamoto cho biết vẫn có một số công ty Nhật Bản do dự trong việc chuyển cơ sở sản xuất và đầu tư vào Lào bởi các thủ tục hành chính trong khâu cấp phép cho các nhà đầu tư nước ngoài của Lào còn khá rườm rà, qua nhiều khâu và gây mất nhiều thời gian.Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng giao thông tại Lào cũng chưa phát triển, nguồn nhân lực đạt chất lượng để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội còn hạn chế./.