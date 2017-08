Lực lượng chức năng dùng xuồng đưa người dân vượt qua đoạn ngập sâu tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Lũ quét, lũ ống gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân ở huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trưa 3/8 cho biết, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn một số tỉnh có ít nhất 20 chết và mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọng.Tại tỉnh Bắc Kạn, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái và Sơn La, mưa lũ xảy ra từ 1- 3/8 trên địa bàn các tỉnh đã làm 5 người chết.Những nạn nhân xấu số trên ​như bà Bàn Thị Mùi, sinh năm 1973, tại thôn Phiềng Khít, xã Thương Ân, Bắc Kạn bị chết do sét đánh; Yên Bái có một người; Sơn La có 3 người.Có 15 người mất tích; trong đó có 2 người mất tích trên đường đi làm nương bị đất đá sạt lở vùi lấp ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu, hiện các lực lượng đang triển khai tìm kiếm; Yên Bái có 8 người, Sơn La có 5 người.Ngoài ra còn có 87 nhà bị tốc mái, sạt lở, cuốn trôi, phải di dời (13 nhà bị tốc mái ở Bắc Kạn; 2 nhà phải di rời ở Điện Biên; 72 nhà bị sạt lở, cuốn trôi tại Yên Bái và Sơn La, trong đó Yên Bái 30, Sơn La 42).Ở các tỉnh này còn có 5ha đất canh tác bị vùi lấp; 61 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.Mưa lũ đã làm sạt lở gần 25.890m3 đường quốc lộ gồm Quốc lộ 12, Quốc lộ 279B, Quốc lộ 279C, Quốc lộ 4H ở Điện Biên; gần 16.140m3 đường tỉnh lộ gồm đường tỉnh lộ 150, đường tỉnh lộ 142, đường tỉnh lộ 143.Mưa lũ cũng làm sạt lở các tuyến đường đi các xã Ka Lăng, Thu Lũm, Tá Pạ, Pa Ủ, Vàng San, Nậm Khao ở huyện Mường Tè, Lai Châu với 9.000m3; khoảng 200m3 Quốc lộ 32 gây tắc đường ở Yên Bái.Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống; tổ chức xử lý tạm thời thông tuyến các đoạn đường bị sạt lở.Theo Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, Tổng cục Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhìn chung các hồ chứa nước được vận hành cấp nước theo đúng quy trình điều tiết, tình hình tích nước tại các hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ ở mức 55-70% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 70-75%, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 60-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%.Hiện tại các hồ chứa đang được vận hành theo đúng quy trình điều tiết và trực theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình 24/24 giờ. Tính đến thời điểm này, các hồ chứa thủy điện đang đóng toàn bộ các cửa xả đáy.Để tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Văn bản số 339, ngày 2/8 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp ứng phó mưa, lũ và sạt lở đất; văn bản số 342, ngày 2/8 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc, các công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang về việc đảm bảo an toàn hồ chứa.Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp chủ động ứng phó mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất; trong đó các tỉnh Phú Thọ, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai đã có Công điện, thông báo gửi các Sở, ban, ngành và địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó./.