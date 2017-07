Mỹ sẽ chỉ nhập khậu thịt bò của Brazil khi nước này giải quyết xong vấn đề an toàn thực phẩm. (Nguồn: AFP)

Ngày 17/7, Mỹ tuyên bố sẽ không nối lại nhập khẩu thịt bò của Brazil cho đến khi nước này giải quyết xong vấn đề an toàn thực phẩm.Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp của Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue với người đồng cấp Brazil Blairo Maggi để thảo luận về vấn đề này sau quyết định của Washington hồi cuối tháng trước ngừng toàn bộ việc nhập khẩu thịt bò từ quốc gia Nam Mỹ này do phát hiện loạt lô hàng vi phạm an toàn thực phẩm tại các cảng biển của Mỹ.Trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp, Bộ trưởng Nông nghiệp Perdue khẳng định khung thời gian cho việc nối lại nhập khẩu thịt bò vào Mỹ phụ thuộc vào kết quả thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm của giới chức Brazil.Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ bắt đầu kiểm tra các sản phẩm bò nhập khẩu của Brazil hồi tháng 3 vừa qua sau khi một loạt vụ bê bối thịt bẩn được phát hiện.Từ tháng 3 đến cuối tháng 6, FSIS đã thải loại tới 11% số thịt bò tương nhập khẩu từ Brazil tại thị trường Mỹ, trong khi lượng thịt nhập khẩu từ các quốc gia khác bị thải loại chỉ là 1%.Ông Perdue cho biết đến thời điểm 22/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo ngừng nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm thịt bò tươi từ Brazil, do lo ngại nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.Theo ông Perdue, đảm bảo an toàn nguồn cung thực phẩm quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cũng là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhằm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ.Về phần mình, Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Blairo Maggi đã nêu ra một số biện pháp chứng minh Brazil đã thực hiện để giải quyết lo ngại về an toàn thực phẩm, tuy nhiên, thông báo trên được cho là chưa cụ thể.Brazil là quốc gia xuất khẩu thịt bò và gia cầm lớn nhất thế giới, đồng thời đứng thứ tư về xuất khẩu thịt lợn.Bê bối "thịt bẩn" tại nước này bị phanh phui từ ngày 17/3 khi cảnh sát thông báo phát hiện một đường dây nhận hối lộ, cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm thịt không đạt chất lượng, cũng như cho phép các cơ sở sản xuất sử dụng chất cấm giúp các sản phẩm chế biến từ thịt có màu đẹp và mùi thơm.Trước đó, Chính phủ Brazil cam kết sẽ giải quyết triệt để bê bối thịt bẩn, trong đó bao gồm cả việc đình chỉ sản xuất tại 5 nhà máy sản xuất thịt bò để xuất sang Mỹ.Một cuộc điều tra trên diện rộng đã được tiến hành và đến nay, hơn 20 cơ sở đóng gói thịt, trong đó có các tập đoàn chế biến thực phẩm lớn nhất thế giới là JBS và BRF, bị phát hiện có hành vi "lót tay" cho các nhân viên kiểm dịch để họ “làm ngơ” và thay đổi hạn các mặt hàng thực phẩm cũng như các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh. Hơn 60 người đã bị buộc tội dính líu tới đường dây này./.