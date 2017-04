Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ một người đàn ông trong chiến dịch chống khủng bố tại El Espinar, Tây Ban Nha ngày 25/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết trong chiến dịch chống các tay súng thánh chiến tại nước này, đã bắt giữ một đối tượng từng bị phát hiện đứng trước một phòng hòa nhạc ở Barcelona hồi tháng 9/2016, nơi sẽ có buổi biểu diễn của Eagles of Death Metal - ban nhạc từng là mục tiêu của vụ tấn công nhà hát Bataclan ở Paris.Đối tượng trên đã bị bắt giữ ngày 25/4 cùng với 8 người khác trong một loạt vụ đột kích của cảnh sát Tây Ban Nha tại các khu vực trong và xung quanh Barcelona.Ngày 12/11/2015, khi ban nhạc Eagles of Death Metal đang biểu diễn tại nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris của Pháp, các tay súng mang đai bom quanh mình đã tấn công nhà hát làm 90 người thiệt mạng.Gần 1 năm sau, vào ngày 10/9/2016, ban nhạc rock này của Mỹ đã biểu diễn tại phòng hòa nhạc Apolo ở Barcelona.Trong tinh thần cảnh giác cao độ, cảnh sát đã chặn một người Maroc ở phía trước phòng hòa nhạc và đề nghị cung cấp thẻ căn cước.Cảnh sát đã phát hiện các mối liên hệ đáng ngờ của người này với những người dính líu tới các vụ tấn công sân bay và tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels của Bỉ hồi tháng 3/2016, khiến 32 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.Kể từ đó, cảnh sát đã đặt đối tượng trên cùng những người thân cận của y trong diện theo dõi.Hiện chưa biết tại sao nghi can trên có mặt trước phòng hòa nhạc ở Barcelona hồi tháng 9 năm ngoái và liệu đây có phải là ngẫu nhiên hay không.Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát cho biết cảnh sát không cho rằng đối tượng này có kế hoạch tấn công vào đêm hôm đó.9 đối tượng trên, cũng đang bị điều tra về các cáo buộc buôn bán ma túy, trộm cắp và nhiều tội danh khác - sẽ bị thẩm vấn tại Madrid vào ngày 27/4./.