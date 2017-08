Một cảnh trong phim.

The Dark Tower” (Tòa Tháp Bóng Đêm) là bộ phim được chuyển thể từ loạt 8 tiểu thuyết cùng tên của nhà văn kinh dị nổi tiếng Stephen King.Tác phẩm hành động phiêu lưu với chủ đề mới lạ là một cuộc chiến sinh tử ở 2 thế giới tồn tại song song sẽ phần nào thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ “Vua kinh dị.”Tham gia bộ phim của đạo diễn Nikolaj Arcel là ngôi sao từng đoạt Oscar Matthew McConaughey và ngôi sao từng đoạt giải Quả cầu vàng Idris Elba.“Xạ thủ” Roland Deschain (Idris Elba) và “Người mặc áo đen” Walter Padick (Matthew McConaughey) đến từ một thế giới song song mang tên Mid-World, nơi các thế hệ chiến binh mang danh hiệu Gunslinger (Xạ thủ) làm nhiệm vụ bảo vệ tòa tháp cân bằng ánh sáng - bóng tối "The Dark Tower" khỏi những thế lực tà ác.Và “Người mặc áo đen” chính là cánh tay phải đắc lực của Chúa quỷ Crimson King, kẻ mang trong mình dã tâm nhấn chìm các thế giới vào bóng tối vĩnh hằng.Cuộc chiến truyền kỳ của họ đã lan rộng đến thế giới loài người, khiến chúng ta đứng trước thảm họa diệt chủng. Lúc đó, cậu bé Jack Chambers (Tom Taylor) sinh sống trong thế giới loài người, vô tình có một mối liên kết tâm linh kỳ lạ với Xạ thủ Roland Deschain.Lúc này tại thế giới Mid-World, Roland đang săn lùng phù thủy bóng tối Walter Padick nhằm ngăn chặn âm mưu phá hủy Tòa tháp Bóng đêm của hắn.Khi Roland có dịp gặp mặt Jack, cũng là lúc Walter Padick tìm được cánh cổng để xuyên qua thế giới loài người. Cuộc chiến trường kỳ giữa thiện và ác giờ đây sẽ quyết định vận mệnh cuối cùng của cả hai thế giới.Stephen King đã bỏ tới 10 năm để hoàn thành bộ sách và bộ sách này từng được đánh giá “không thể đưa lên phim” vì quy mô quá lớn.Song phiên bản điện ảnh được xây dựng trên một kịch bản mới hoàn toàn, chỉ lấy cảm hứng từ các nhân vật và sự kiện diễn ra trong bộ sách, nên không nhất thiết khán giả phải đọc truyện trước khi xem phim.“The Dark Tower” có kinh phí chỉ 60 triệu USD - khá khiêm tốn so với một bộ phim hè, song Sony Pictures hy vọng sẽ là khởi đầu một loạt phim mới hoành tráng không kém “Harry Potter” hay “Lord of the Rings” trước đây.Phim công chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/8, cùng ngày với Bắc Mỹ./.Clip câu chuyện của “The Dark Tower.”