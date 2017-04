Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch đưa vào hoạt động trên tuyến số 1. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai kế hoạch đầu tư mới các phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch.Dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ có khoảng 841 xe sử dụng khí thiên nhiên (CNG), hoạt động trên 39 tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố.Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư mới các phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xem xét, chỉ đạo Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) tiếp tục ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới 9 vị trí trạm nạp nhiên liệu CNG (tại Bến xe buýt Công viên 23 Tháng 9, Bến xe Chợ Lớn, ga hành khách quận 8, Bến xe buýt Tân Phú, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe Ngã 4 Ga, Bến xe HTX 19/5, Bến xe Củ Chi) và mở rộng 4 trạm nạp nhiên liệu CNG hiện hữu.Về giá cung cấp khí CNG, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xem xét cơ chế, chính sách thống nhất về giá cung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có thể giữ ổn định giá bán bằng 60% so với giá dầu DO cho hoạt động xe buýt của thành phố.Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 256 xe buýt sử dụng nhiên liệu khí CNG, hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố.Các phương tiện này được nạp nhiên liệu (khí CNG) tại 4 trạm do Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South) cung cấp (gồm Bãi xe buýt Phổ Quang, Bến xe buýt Đại học Quốc gia, Bến xe An Sương và trạm Tân Kiên), với công suất nạp là 256 xe/380 xe và giá cung cấp bằng 60% so với giá dầu DO.Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa vào hoạt động các xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch đã đạt được hiệu quả tích cực, cải thiện chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh mới cho hoạt động xe buýt của thành phố và góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.Còn theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1/1, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam điều chỉnh tăng giá bán khí CNG lên bằng 66% so với giá dầu DO và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán cho các năm tiếp theo.Đối với việc đầu tư mới các trạm nạp khí CNG trên địa bàn thành phố, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam đang tạm dừng triển khai theo chỉ đạo của Tổng Công ty Khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam).Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, các yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến chủ trương đầu tư phát triển xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của Thành phố Hồ Chí Minh.Về lâu dài, để góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sớm lập, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cung cấp khí nén thiên nhiên làm nhiên liệu cho hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố./.