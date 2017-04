Ứng cử viên Moon Jae-in. (Nguồn: nknews.org)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ tổng thống tại Hàn Quốc, ông Moon Jae-in ngày 23/4 đã công bố một loạt chính sách liên quan đến Triều tiên và an ninh quốc gia, trong đó có việc sớm nhận lại quyền kiểm soát quân đội thời chiến (OPCON) từ phía Mỹ.Ứng cử viên của đảng Dân chủ theo đường lối tự do này được dẫn lời nhấn mạnh tại một cuộc họp báo ở quốc hội rằng ông và chính phủ của mình sẽ “sớm nhận lại OPCON” và tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Việc chuyển giao OPCON, ban đầu dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2015, đã bị ngừng lại trong bối cảnh Triều Tiên thực hiện nhiều hành động khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiến hành việc chuyển giao này dựa trên cơ sở tình hình cụ thể mà theo các nhà quan sát thì việc này sẽ diễn ra vào thập niên 2020.Ngoài ra, ông Moon còn cam kết rằng Hàn Quốc sẽ đóng một vai trò to lớn hơn trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thúc đẩy việc này dựa trên cơ sở của các hành động đồng bộ của các bên liên quan, thay vì đòi Triều Tiên trước hết phải cho thấy quyết tâm từ bỏ các loại vũ khí nguyên tử, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện “Chính sách Ánh dương” của cựu Tổng thống Kim Dae-jung nhằm thuyết phục Triều Tiên thay đổi đường lối.Quan điểm của ông Moon đối với Triều Tiên đã nổi lên thành một chủ đề nóng trong cuộc vận động tranh cử hiện nay, sau khi ông bị nhiều nhân vật bảo thủ chỉ trích do trước đây từng tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước Tổng thống Mỹ Donald Trump./.