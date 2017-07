Tàu thuyền neo đậu tránh bão. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến vụ việcchở 13 người bị mất tích ở vùng biển khu vực gần đảo Hòn Ngư, Nghệ An, sáng 17/7, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được 3 người trong tình trạng sức khỏe ổn định; trong đó một người xác định được danh tính là anh Nguyễn Văn Sáng, quê ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.Sáng 17/7, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại trạm tìm kiếm tiền phương đặt ở thị xã Cửa Lò để nắm tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm.Phương án tìm kiếm đang được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra là tìm kiếm dọc vùng biển Nghệ An, trọng tâm khu vực xung quanh đảo Hòn Ngư.Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam cũng đang trên đường từ Hà Nội vào Nghệ An để phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm tàu và người mất tích.Lực lượng cứu nạn cứu hộ tại Cửa Lò cho biết tàu mất tích là tàu vận tải, mang số hiệu VTB 26, trên tàu chở 4.700 tấn than cùng 13 người.Tàu cùng 13 người bị mất tích khi đang neo đậu tại khu vực biển gần đảo Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò./.