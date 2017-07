Một buổi tuần tra biên giới của lực lượng biên phòng hai nước Việt Nam-Lào. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 26/7, tại thành phố Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Dung và Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sekong (Lào) Thavon Phommalaylun đã chủ trì buổi hội đàm thường niên công tác biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Sekong và ký kết biên bản thống nhất tăng cường công tác quản lý biên giới giữa hai địa phương.Tại cuộc hội đàm, hai bên đã báo cáo tình hình công tác biên giới và trật tự an ninh biên giới. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới đã được các bên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hai tỉnh duy trì cử đoàn đại biểu thuộc ban chỉ đạo công tác biên giới sang thăm làm việc, trao đổi về tình hình biên giới và công tác phối hợp quản lý biên giới; tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới.Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hai bên nhất trí đánh giá cao lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã duy trì tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; hệ thống cột mốc được giữ nguyên trạng, không bị xê dịch, hư hỏng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới luôn ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt Hiệp định, Quy chế biên giới Việt Nam-Lào.Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có những hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới của tỉnh Sekong ổn định đời sống như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí…Phía tỉnh Sekong tạo điều kiện giúp đỡ Đội quy tập 192 tìm kiếm, cất bốc được hàng trăm mộ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn về nước.Thời gian tới, lãnh đạo hai tỉnh thống nhất tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công tác biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.Hai bên tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, Hiệp định và Quy chế biên giới nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cư dân biên giới.Hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Sekong triển khai có hiệu quả mô hình kết nghĩa bản-bản ở khu vực biên giới; tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng thường xuyên giao ban định kỳ; phối hợp phòng chống tội phạm, gian lận thương mại biên giới.Bên cạnh đó, hai địa phương thống nhất đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới, cửa khẩu và một số vấn đề liên quan khác; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông, chợ biên giới để hỗ trợ hoạt động giao thương, nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa.Tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới của tỉnh Sekong ổn định đời sống; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật, mô hình canh tác; hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát một số thuốc thông thường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân các bản của Lào ở khu vực biên giới./.