Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 7/5 tại huyện Masaka, miền Trung Uganda.Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối giữa 2 huyện Masaka và Kampala, khi một xe tải bất ngờ mất lái và đâm vào một xe đầu kéo.Những người bị thương hiện đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân tai nạn là do sơ suất của tài xế xe tải khi xử lý tình huống.Uganda là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới, với hơn 2.000 người thiệt mạng mỗi năm.Cùng ngày, tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đã xảy ra vụ sập hầm mỏ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người khác bị mắc kẹt.Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một mỏ than ở thành phố Huangfengqiao. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải thoát được 32 người bị mắc kẹt, trong đó 3 người được xác định đã tử vong do ngộ độc khí.Những nạn nhân khác đang được điều trị và tình hình sức khỏe hiện ổn định. Công tác cứu hộ đang tích cực diễn ra. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.