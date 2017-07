Một pha bắt trâu nguy hiểm khi kết thúc trận đấu. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2013, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Liên quan đến sự việctại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (trưa 1/7) vừa qua, Cục Văn hóa Cơ sở đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.Theo đó, Cục Văn hóa Cơ sở đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ trên cơ sở chức năng của mình.Cụ thể, Cục Di sản Văn hóa sẽ tiến hành rà soát quy trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại “Hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.”Trong trường hợp các biện pháp này không được thực hiện theo đúng cam kết, Cục Di sản Văn hóa và Hội đồng thẩm định sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ trưởng xem xét khả năng đưa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ra khỏi Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Văn hóa Cơ sở cũng kiến nghị Bộ trưởng chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức hội thảo khoa học (lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý) và các buổi đối thoại (lắng nghe ý kiến của cộng đồng) nhằm tìm ra giải pháp phù hợp đối với việc tổ chức lễ hội này.Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 1/7 (tức ngày 8/6 Âm lịch), vòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 diễn ra tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng).Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại kháp đấu số 14. Khi vừa vào sân, trâu số 18 bất ngờ đuổi, húc chủ trâu đối thủ, rồi sau đó lại bất ngờ quay lại húc chính chủ mình nhiều lần. Tối cùng ngày, nạn nhân đã qua đời.Sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017; kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) tồn dư trong trâu số 18 và các trâu khác tham gia vòng đấu loại; rà soát công tác tổ chức, đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội…Sự việc trên tiếp tục làm dấy lên cuộcvề việc tiếp tục duy trì hay loại bỏ lễ hội này trong những năm tiếp theo.Sau đó, trong văn bản báo cáo Cục Văn hóa Cơ sở, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng kiến nghị việc tiếp tục tổ chức lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn trong các năm tiếp theo; tuy nhiên sẽ bỏ vòng đấu loại và chỉ tổ chức vòng chung kết vào đúng ngày 9/8 Âm lịch theo đúng truyền thống.Không chỉ có vậy, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cũng đề xuất việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong những năm tiếp theo phải được thực hiện trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của di sản; trong đó nhấn mạnh việc các nghi thức trong phần “lễ” phải được thực hiện trang trọng.Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cũng đã đề nghị Uỷ ban Nhân dân quận Đồ Sơn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tổ chức lễ hội chọi trâu, quán triệt việc thực hiện nghiêm quy chế tổ chức lễ hội, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người điều khiển trâu và khách tham quan.Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn được phục dựng từ năm 1990. Đến năm 2013, lễ hội này được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.