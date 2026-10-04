10 học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic thiên văn quốc tế

Chiều 4/10, tại Đại học Phenikaa (Hà Nội), Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) chính thức bế mạc, khép lại gần 10 ngày tranh tài của hơn 300 học sinh trung học phổ thông đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam cử 2 đội tuyển gồm 10 học sinh tham dự. Kết quả, cả 10 học sinh đều giành huy chương, trong đó có 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

Sáu học sinh giành huy chương Vàng là Nguyễn Tuấn Kiệt (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ); Lê Gia Hồng Minh (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam); Lê Bá Tuấn Việt (Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Bốn huy chương Bạc thuộc về Bùi Nguyễn Hồng Quân, Trần Minh Thái, Nguyễn Trường Chinh (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Đinh Quang Dũng (Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Đội Việt Nam 1 giành 2 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc; đội Việt Nam 2 giành 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc. Đáng chú ý, đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện dự thi, qua đó mở rộng nguồn phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 51 huy chương Vàng, 48 huy chương Bạc, 60 huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích.

Hai thí sinh của đội tuyển Iran giành các giải đặc biệt dành cho thí sinh có tổng điểm cao nhất, thí sinh có thành tích tốt nhất ở phần thi Lý thuyết và thí sinh có thành tích tốt nhất ở phần thi Thực hành.

Ban Tổ chức cũng trao giải Đồng đội cho 7 thí sinh và giải Poster cho 5 đội.

Thử thách kiến thức và kỹ năng thực hành

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026, bà Vũ Thu Hà, trong gần 10 ngày, các thí sinh đã trải qua nhiều nội dung thi như lý thuyết, thi đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Các nội dung thi đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn phải có tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và năng lực phối hợp. Qua các phần thi, học sinh đã thể hiện bản lĩnh, tài năng và tinh thần chinh phục tri thức.

Theo Trưởng Ban Tổ chức, với tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn, các nội dung chuyên môn của kỳ thi được triển khai theo đúng chương trình, bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và công bằng. IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời tiếp nối những giá trị của cộng đồng IOAA.

Bà Vũ Thu Hà cho rằng việc tổ chức kỳ thi tại Việt Nam tạo cơ hội để học sinh trong nước giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế, qua đó phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ hợp tác, gắn kết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Việt Nam lần đầu đăng cai IOAA

Diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10 tại Hà Nội, IOAA 2026 là lần đầu tiên kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Đại học Phenikaa là địa điểm chính diễn ra các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Kỳ thi quy tụ 65 đội tuyển của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có hơn 300 thí sinh. Đây là một trong những kỳ thi quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao dành cho học sinh trung học phổ thông trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn.

Việc đăng cai IOAA 2026 không chỉ góp phần khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục, khoa học quốc tế của Việt Nam mà còn tạo thêm cơ hội giao lưu học thuật, khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học vũ trụ và các lĩnh vực STEM trong học sinh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao cờ đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 cho Thổ Nhĩ Kỳ./.

Khai mạc Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra tại Hà Nội đến 5/10, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội tranh tài.

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