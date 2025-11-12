13 loại trái cây giàu dưỡng chất giúp bạn sống khỏe và trẻ lâu

Ai cũng biết trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng bạn có biết chúng thực sự mang lại nhiều lợi ích vượt ngoài việc cung cấp vitamin và khoáng chất?

Ăn trái cây đều đặn không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa mà còn phòng ngừa các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường hay ung thư. Mỗi màu sắc của trái cây - từ đỏ rực rỡ của dâu tây, xanh của kiwi, vàng của bưởi - đều ẩn chứa những hợp chất thực vật quý giá giúp chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng hiện nay nhấn mạnh rằng đa dạng hóa trái cây trong khẩu phần ăn là chìa khóa để nhận được tối đa lợi ích sức khỏe.

Dưới đây là 13 loại trái cây tốt nhất bạn nên ăn hằng ngày.

Chanh

Chanh không chỉ là gia vị cho đồ uống mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào. Nghiên cứu năm 2014 của Đại học California (Mỹ) xếp chanh vào top các loại trái cây họ cam quýt giàu vitamin C, flavonoid và các chất chống oxy hóa.

Nước chanh. (Ảnh: Getty)

Sử dụng nước cốt chanh và cả cùi chanh giúp hạ huyết áp, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa sỏi thận. Bạn có thể thêm chanh vào sinh tố, salad hoặc nước sốt, vừa ngon vừa giữ trọn dưỡng chất.

Việt quất

Việt quất chứa anthocyanin - sắc tố tạo màu xanh tím đặc trưng - với khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Các nghiên cứu dài hạn chỉ ra rằng, tiêu thụ việt quất thường xuyên giúp giảm nguy cơ bệnh tim, tiểu đường loại 2, thừa cân và huyết áp cao. Một số nghiên cứu sơ bộ còn cho thấy việt quất cải thiện chức năng não, giảm triệu chứng trầm cảm và bảo vệ tế bào thần kinh khỏi lão hóa.

Táo

Câu nói “ăn một quả táo mỗi ngày, không cần đến gặp bác sỹ” không hề cường điệu. Táo là nguồn phytochemical phong phú, chống oxy hóa mạnh, giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư, Alzheimer và các vấn đề hô hấp.

(Ảnh: iStock)

Trong các loại táo, táo Fuji và táo Red Delicious chứa hàm lượng phytochemical cao, lý tưởng để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe.

Cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, đồng thời chứa flavanone - hợp chất được chứng minh giúp cải thiện chức năng nhận thức và duy trì sức khỏe tim mạch. Thêm cam vào bữa sáng hoặc ăn trực tiếp đều giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Anh đào

Quả anh đào, đặc biệt là loại chua, giàu anthocyanin và melatonin tự nhiên. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ anh đào giúp giảm viêm, giảm đau cơ sau luyện tập và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người thường xuyên vận động hoặc khó ngủ.

Lựu

Quả lựu. (Ảnh: Vietnam+)

Hạt lựu chứa polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng lựu giúp giảm nguy cơ tiểu đường, huyết áp cao và một số loại ung thư.

Nước ép lựu còn được chứng minh có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm mạn tính, như viêm ruột. Dùng lựu trong salad, sinh tố hoặc trực tiếp đều rất bổ dưỡng.

Bưởi

Bưởi có chỉ số đường huyết thấp, giàu vitamin và hợp chất chống ung thư furanocoumarin. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân, cải thiện sức khỏe tim mạch và duy trì năng lượng cả ngày.

Cà chua

Cà chua giàu lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ - cùng kali, folate và vitamin C. Lycopene giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư, cải thiện làn da và sức khỏe đường ruột. Nghiên cứu năm 2014 xếp cà chua thậm chí cao hơn chanh về mặt chất lượng dinh dưỡng.

Quả bơ

Bơ giàu axit béo không bão hòa đơn, chất xơ và kali. Bổ sung bơ giúp cải thiện cholesterol, hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa và chức năng não. Bơ dễ chế biến, có thể dùng làm món xốt chấm hoặc ăn kèm salad và bánh mì, rất linh hoạt cho bữa ăn hàng ngày.

Dâu tây

Dâu tây và sữa chua dâu tây. (Ảnh: Vietnam+)

Dâu tây ít đường, giàu chất xơ và anthocyanin. Nghiên cứu dài hạn tại Mỹ cho thấy, phụ nữ ăn nhiều dâu tây và việt quất mỗi tuần có tỷ lệ đau tim thấp hơn trong 18 năm theo dõi. Dâu tây còn có đặc tính chống viêm, giúp giảm đau viêm khớp và phòng ngừa một số loại ung thư.

Dứa

Dứa chứa bromelain, giúp phân hủy protein và hỗ trợ tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy trẻ em ăn dứa ít bị nhiễm trùng hơn, đồng thời bromelain giúp giảm sưng viêm và kiểm soát đau sau phẫu thuật. Dứa cũng giàu chất xơ, vitamin và flavonoid chống oxy hóa.

Dưa hấu

Dưa hấu giàu nước, vitamin A, C, lycopene và citrulline - axit amin hỗ trợ tuần hoàn máu. Các nghiên cứu cho thấy dưa hấu giúp cải thiện huyết áp, giảm cân và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đây là lựa chọn tuyệt vời trong những ngày nắng nóng.

Kiwi

Kiwi giàu vitamin C, E, folate, chất xơ và protein. Ăn cả vỏ giúp tận dụng tối đa chất xơ và prebiotics tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Kiwi cũng giúp cải thiện chuyển hóa và duy trì năng lượng ổn định trong ngày.

Các nghiên cứu đã khẳng định trái cây không chỉ ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, từ giảm nguy cơ tim mạch, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đến tăng cường sức đề kháng. Điểm chung là chúng ít muối, không chứa chất béo xấu, giàu chất xơ, prebiotics và hợp chất thực vật chống oxy hóa. Việc đa dạng hóa loại trái cây và màu sắc trong khẩu phần là cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc sức khỏe lâu dài./.

