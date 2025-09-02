80 năm Quốc khánh: Tương đồng về lý tưởng và khát vọng giữa Việt Nam và LHQ

Hành trình 80 năm của Liên hợp quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về khát vọng và lý tưởng. Từ khát vọng độc lập, tự do đến khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, cả hai đều góp phần khẳng định những giá trị phổ quát của nhân loại.

Đây là nhận định của Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ) nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nhắc lại lịch sử, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nêu rõ cách đây 80 năm, Liên hợp quốc được thành lập trong bối cảnh nhân loại bước ra khỏi đống tro tàn của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cũng cách đây 80 năm, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa lịch sử đưa dân tộc Việt Nam bước ra khỏi "đêm trường" nô lệ, thoát khỏi ách áp bức thực dân, thành lập nước Việt Nam độc lập.

Việc thành lập Liên hợp quốc và thông qua Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam, đã cùng mở ra những trang mới trong lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng.

Có rất nhiều điểm tương đồng trong hai văn kiện lịch sử này, bởi hai văn kiện đều thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển và hợp tác quốc tế.

Trong 80 năm qua, Liên hợp quốc đã gặt hái nhiều thành công trên hành trình hiện thực hóa tinh thần đó.

Nổi bật nhất có lẽ là việc Liên hợp quốc đã ngăn chặn việc xảy ra một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba và có nhiều đóng góp quan trọng nhằm ngăn ngừa và giải quyết xung đột, mang lại hòa bình cho nhiều khu vực trên thế giới, nhất là thông qua các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Liên hợp quốc cũng có đóng góp hết sức quan trọng thông qua các chương trình nghị sự về phát triển, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nhiều điều ước quốc tế quan trọng trong nhiều lĩnh vực như giải trừ quân bị, quyền con người, biển và đại dương… để tạo ra các khuôn khổ cho hợp tác quốc tế, hợp tác đa phương hiệu quả trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, dân tộc Việt Nam dù trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, ngay sau đó là nhiều năm bao vây cấm vận, đã đứng vững, đã vươn lên mạnh mẽ và có những bước phát triển vượt bậc.

Việt Nam đã đóng góp cho thế giới bằng chính các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của mình. Hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của nhân dân Việt Nam chính là những hành động hết sức cụ thể để đóng góp vào nỗ lực chung bảo vệ các tôn chỉ, mục đích Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký văn kiện Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: Văn Lượng/TTXVN)

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã tạo ra một làn sóng giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Phi; tạo ra một giai đoạn gia tăng mạnh số lượng thành viên Liên hợp quốc.

Riêng năm 1960, đã có tới 17 quốc gia được kết nạp vào Liên hợp quốc, trở thành năm mở rộng số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này.

Từ một nước nhận viện trợ của Liên hợp quốc, Việt Nam từng bước trở thành thành viên trách nhiệm, tin cậy, hiệu quả của Liên hợp quốc, tham gia ngày càng sâu rộng trên cả ba trụ cột chính về hòa bình-an ninh, hợp tác phát triển và quyền con người.

Từ một quốc gia từng bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã luôn nỗ lực hết sức mình để là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đề cao luật pháp quốc tế, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp, giải trừ quân bị, chống chạy đua vũ trang, đóng góp tài chính và lực lượng cho hoạt động gìn giữ hoà bình.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh có thể nói Việt Nam và Liên hợp quốc là hai đối tác gần gũi, tương đồng về khát vọng, lý tưởng, đồng hành trong hành động trên hành trình thành lập và phát triển.

Theo Đại sứ, Việt Nam là câu chuyện thành công của một quốc gia tự lực, tự cường, và được nhiều bạn bè, đối tác đánh giá là đang truyền cảm hứng cho các nước đang phát triển. Đó chính là bản sắc riêng của Việt Nam.

“Câu chuyện Việt Nam” ở Liên hợp quốc cũng gắn liền với sự hỗ trợ của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh dành cho Việt Nam. Liên hợp quốc đã đồng hành cùng Việt Nam ngay sau chiến tranh, hỗ trợ nỗ lực tái thiết đất nước, hỗ trợ khẩn cấp về nhân đạo, từ những bao thực phẩm thiết yếu do Chương trình Lương thực Thế giới cung cấp, đến những giếng bơm trong khuôn khổ chương trình nước sạch của UNICEF và Chương trình tiêm chủng mở rộng với sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)…

Bước vào thời kỳ đổi mới, Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng thể chế, pháp luật, hội nhập quốc tế. Trong rất nhiều lĩnh vực từ xóa đói giảm nghèo, y tế, dân số, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường… có thể nói rằng Liên hợp quốc đã có sự hiện diện hết sức rộng khắp trong suốt quá trình đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam.

“Câu chuyện Việt Nam” cũng là một câu chuyện điển hình về một quốc gia đóng góp trách nhiệm, tích cực, ngày một nhiều và thiết thực hơn cho hoạt động chung của Liên hợp quốc.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại Phiên thảo luận mở thường niên của Hội đồng Bảo an về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Việt Nam đã hai lần tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, hai lần tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiều lần tham gia các cơ chế lãnh đạo của các quỹ, chương trình và các diễn đàn khác nhau thuộc Liên hợp quốc.

Đặc biệt, Việt Nam đã cử hơn 1.000 cán bộ-chiến sỹ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng đã đề xuất những sáng kiến mới tại Liên hợp quốc, được nhiều nước và bạn bè quốc tế nhiệt liệt ủng hộ, trong đó có sáng kiến về Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh, Ngày Quốc tế Vui chơi, thành lập Nhóm bạn bè Công ước Luật biển Liên hợp quốc (1982) để thúc đẩy sự quan tâm chung của cộng đồng quốc tế đối với những vấn đề rất quan trọng này.

Năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và sắp tới sẽ đăng cai Lễ mở ký Công ước tội phạm mạng Liên hợp quốc và là Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước chống phổ biến Vũ khí hạt nhân.

Với tất cả các nỗ lực đó, “Câu chuyện Việt Nam” vẫn đang được viết tiếp hết sức đặc sắc, ngày càng khẳng định uy tín, vị thế và tiếp tục truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế tại diễn đàn Liên hợp quốc và trên trường quốc tế nói chung.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động với những thách thức toàn cầu ngày càng lớn, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ tin tưởng Việt Nam có nền tảng vô cùng vững chắc để tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Nền tảng đó được xây dựng từ lịch sử hào hùng của dân tộc, thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước, được củng cố bằng cục diện đối ngoại rộng mở, quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, hiệu quả, và được dẫn dắt bởi chủ trương, đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đây cũng là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực và đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng quốc tế, cho Liên hợp quốc trên tất cả các lĩnh vực, từ gìn giữ hòa bình thế giới, đến phát triển bền vững và bảo đảm quyền con người. Trong quá trình ấy, chúng ta có “Câu chuyện Việt Nam” để kể tiếp với bạn bè năm châu, lan tỏa tinh thần “tự chủ, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc.”

Đại sứ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Sự kiện cấp cao về đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp Trung ương (CERF) năm 2025 do Cơ quan điều phối hỗ trợ nhân đạo LHQ (OCHA) tổ chức. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Với thế và lực mới, Việt Nam không chỉ tự tin đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa cho Liên hợp quốc và các chương trình nghị sự toàn cầu, mà còn chủ động khởi xướng, dẫn dắt các sáng kiến hợp tác đa phương, tham gia xây dựng, định hình quản trị toàn cầu, khuôn khổ và luật lệ trên nhiều lĩnh vực có lợi ích và thế mạnh, đóng vai trò trung gian, hòa giải khi điều kiện cho phép.

Trên từng bước đường hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn đặt lợi ích quốc gia – dân tộc làm kim chỉ nam và thấm nhuần tinh thần tự hào dân tộc, chính là ý chí kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại sứ nhận định ngoại giao sẽ tiếp tục là mũi nhọn tiên phong, góp phần bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, tạo dựng môi trường hoà bình, tranh thủ điều kiện và nguồn lực để phát triển đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân Việt Nam./.

