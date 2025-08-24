9 lợi ích bất ngờ của giấm táo giúp cải thiện sức khỏe

Trong vài năm trở lại đây, giấm táo (apple cider vinegar - ACV) trở thành cái tên quen thuộc trong các diễn đàn sức khỏe, được nhiều người ca ngợi như một “thần dược” tự nhiên.

Từ giảm cân, kiểm soát đường huyết đến hỗ trợ tiêu hóa, loại gia vị tưởng chừng đơn giản này đang được khoa học hiện đại quan tâm và nghiên cứu kỹ lưỡng. Vậy thực sự giấm táo mang lại những lợi ích nào và những gì cần lưu ý khi sử dụng?

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của giấm táo:

1. Cân bằng đường huyết

Giữ mức đường huyết ổn định luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt với những người có nguy cơ tiểu đường. Theo chuyên gia dinh dưỡng Amanda Sauceda (Mỹ), một số dữ liệu gần đây cho thấy việc tiêu thụ giấm táo đều đặn giúp làm giảm đường huyết lúc đói, đặc biệt ở những người vốn có chỉ số cao.

Các phân tích tổng hợp từ nhiều nghiên cứu ghi nhận: sử dụng giấm táo trên 8 tuần liên tiếp giúp hạ đáng kể mức glucose trong máu.

Cơ chế được giải thích là acid acetic trong giấm táo làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt sau bữa ăn. Đồng thời, giấm táo còn cải thiện khả năng sử dụng glucose của tế bào, giúp cơ thể vận hành trơn tru hơn.

2. Hỗ trợ giảm cân

Nhiều người tìm đến giấm táo với mong muốn hỗ trợ giảm cân. Các nghiên cứu khoa học cũng đã ghi nhận hiệu quả đáng kể. Một thử nghiệm năm 2021 cho thấy những người uống 30ml giấm táo mỗi ngày có xu hướng giảm cân và giảm mỡ cơ thể nhiều hơn nhóm dùng giả dược.

Cơ chế được giải thích ở nhiều khía cạnh: giấm táo giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, kéo dài cảm giác no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào; đồng thời có thể kích thích chuyển hóa, hỗ trợ đốt cháy calo.

Dù không thể “kỳ diệu” thay thế chế độ ăn kiêng hay tập luyện, giấm táo vẫn là yếu tố bổ sung giúp hành trình giảm cân trở nên hiệu quả và bền vững hơn.

3. Giảm mức cholesterol có hại

Bên cạnh hỗ trợ giảm cân nặng, giấm táo còn giúp kiểm soát tốt mức cholesterol trong cơ thể, đặc biệt là giảm cholesterol toàn phần và triglyceride - yếu tố nguy hiểm đối với sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng cholesterol “tốt” (HDL) có thể tăng lên khi sử dụng giấm táo đều đặn, góp phần bảo vệ tim mạch hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh hiệu quả này chỉ bền vững khi giấm táo được sử dụng kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh cho tim và lối sống năng động. Nói cách khác, giấm táo không thay thế được thuốc điều trị, nhưng là “trợ thủ” hữu ích trong việc chăm sóc hệ tim mạch lâu dài.

4. Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng

Một lợi ích ít người biết đến là giấm táo có thể giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Do có tính acid, giấm táo kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, hỗ trợ phân hủy protein và carbohydrate.

Nghiên cứu công bố trên Fish Physiology and Biochemistry cho thấy acid acetic còn góp phần cải thiện khả năng hấp thu vi chất, giúp cơ thể tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng từ thực phẩm.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều người hiện nay ăn uống đa dạng nhưng lại dễ gặp tình trạng kém hấp thu, khiến cơ thể thiếu hụt vitamin và khoáng chất thiết yếu.

5. Giảm cảm giác thèm ăn

Giấm táo không chỉ giúp ăn ít hơn một cách tự nhiên, mà còn có tác động đến hệ thần kinh và hormone kiểm soát cơn đói.

Nghiên cứu tại Pháp (năm 2016) cho thấy, khi chuột được thêm giấm táo vào chế độ ăn nhiều chất béo, lượng thức ăn chúng tiêu thụ giảm đáng kể, đồng thời các dấu hiệu rối loạn chuyển hóa cũng được hạn chế.

Tương tự, Tạp chí Y khoa Anh ghi nhận acid acetic có thể làm chậm tốc độ rỗng dạ dày, kéo dài thời gian no bụng. Đây chính là lý do nhiều người thấy bữa ăn có giấm táo giúp họ “ngán nhanh” và kiểm soát khẩu phần dễ dàng hơn.

6. Giảm viêm và chống oxy hóa

Căng thẳng oxy hóa và viêm mạn tính là “thủ phạm thầm lặng” của nhiều bệnh lý hiện đại, từ béo phì, tiểu đường cho đến trầm cảm.

Nghiên cứu trên động vật công bố năm 2018 trên Journal of Medicinal Food phát hiện giấm táo có khả năng kích hoạt hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của cơ thể, đồng thời làm giảm stress oxy hóa do béo phì gây ra.

Nhờ đó, giấm táo không chỉ góp phần giảm viêm, mà còn giúp cơ thể chống lại những tác động tiêu cực từ lối sống hiện đại nhiều áp lực và ô nhiễm môi trường.

7. Giảm chứng ợ nóng

Trái ngược với suy nghĩ phổ biến rằng acid gây ợ nóng, có những người lại gặp tình trạng này vì dạ dày sản xuất quá ít acid. Trong trường hợp đó, một lượng nhỏ giấm táo có thể giúp cải thiện triệu chứng bằng cách bổ sung acid cần thiết cho tiêu hóa.

Mặc dù bằng chứng khoa học còn hạn chế, song nhiều người đã ghi nhận trải nghiệm tích cực. Tuy nhiên, cần thận trọng và nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng giấm táo thường xuyên như một giải pháp cho chứng trào ngược.

8. Hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón

Một trong những ưu điểm nổi bật của giấm táo chính là cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Uống giấm táo điều độ trước bữa ăn từ 15-30 phút hằng ngày có thể giúp tăng cường hoạt động của hệ vi sinh đường ruột, góp phần nâng cao sức khỏe tiêu hóa tổng thể.

Đó là bởi axit acetic trong giấm táo kích thích sản sinh axit dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Ngoài ra, giấm táo cũng chứa enzyme thiên nhiên giúp làm dịu các triệu chứng đầy hơi và khó tiêu, đồng thời nó cũng giúp phát triển hệ vi khuẩn có lợi trong ruột, ngăn ngừa táo bón.

9. Giúp hơi thở thơm mát hơn

Một lợi ích ít ai ngờ đến là giấm táo có thể cải thiện hơi thở. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, giấm táo có khả năng ức chế vi khuẩn gây hôi miệng, từ đó mang lại hơi thở dễ chịu hơn.

Hãy pha giấm táo tỷ lệ 1:1 với nước sôi để nguội và sau đó dùng để súc miệng hàng ngày. Dĩ nhiên, để hiệu quả bền lâu, cần kết hợp cùng vệ sinh răng miệng đúng cách và chế độ ăn uống lành mạnh.

Lưu ý khi sử dụng giấm táo

Dù nhiều lợi ích, giấm táo vẫn có thể gây hại nếu lạm dụng hoặc sử dụng sai cách. Các chuyên gia khuyến nghị:

Không uống trực tiếp, nên pha loãng 1-2 thìa với nước trước khi dùng.

Tránh uống quá nhiều, vì acid có thể làm mòn men răng hoặc gây kích ứng dạ dày.

Người đang sử dụng thuốc hạ đường huyết, thuốc lợi tiểu hoặc có vấn đề về thận nên tham khảo ý kiến bác sỹ.

Các sản phẩm giấm táo dạng viên hoặc kẹo dẻo thường không mang lại hiệu quả tương đương giấm lên men tự nhiên.

Một trong những cách dễ dàng nhất để bổ sung giấm táo là dùng trong nấu nướng. Bạn có thể pha chế nước sốt salad từ dầu ôliu, giấm táo, mù tạt Dijon và chút mật ong, vừa đậm vị vừa giàu lợi ích sức khỏe.

Ngoài ra, giấm táo còn có thể thêm vào các món súp, nước ướp thịt, hay dùng để ngâm rau củ, tạo nên vị chua dịu nhẹ, làm tăng hương vị mà không lấn át món ăn./.

