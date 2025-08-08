Món cơm này cực kỳ tốt cho sức khỏe nếu ăn đúng cách

Bibimbap, món cơm trộn với nhiều loại rau củ và rưới dầu mè, từ lâu đã được xem là một món ăn đại diện cho ẩm thực lành mạnh của Hàn Quốc.

Trong số các biến thể, sanchae bibimbap (bibimbap rau rừng) đang trở thành ngôi sao bởi nó sử dụng các loại rau rừng tự nhiên giàu dưỡng chất.

Ngoài các nguyên liệu quen thuộc như siraegi (lá củ cải khô), rau khoai lang, ớt xanh, bí ngòi khô, bí đao khô và củ cải sợi, sanchae bibimbap còn bao gồm các loại rau rừng được hái từ tự nhiên như: nấm, cây dương xỉ hoàng gia, sâm dây, rễ hoa chuông...

Những nguyên liệu này thường được tẩm ướp rồi dùng như món ăn phụ hoặc trộn trực tiếp vào cơm.

Lợi ích sức khỏe của sanchae bibimbap

Các chuyên gia cho biết món sanchae bibimbap có thể giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ sức khỏe xương và quản lý cân nặng nếu được ăn đúng cách.

Siraegi (lá củ cải khô) chứa lượng chất xơ cao gấp 3-4 lần lá củ cải tươi, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu – yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng.

Lá củ cải còn chứa vitamin C, chất xơ, canxi, kali và folate nhiều hơn phần củ. Chẳng hạn, hàm lượng canxi trong lá cao gấp 10 lần so với củ.

Theo Viện Khoa học Cây trồng Quốc gia Hàn Quốc, lá củ cải còn giàu các hợp chất như indoles và isothiocyanates - những chất có khả năng chống ung thư.

Chất xơ trong chế độ ăn giúp giảm cholesterol, cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Khi kết hợp với vitamin D, canxi giúp xương chắc khỏe và phòng ngừa loãng xương.

Bibimbap thường được coi là đại diện cho các món ăn tốt cho sức khỏe của Hàn Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Bí ngòi Hàn Quốc (aehobak) giàu vitamin A, hỗ trợ thị lực, da, màng nhầy và quá trình phát triển của tế bào biểu mô. Thiếu vitamin A có thể gây khô da, thô ráp và tăng nguy cơ mắc hội chứng khô mắt. Trẻ em dễ bị thiếu vitamin A hơn người lớn vì khả năng tích trữ trong gan và mô thấp hơn.

Mặc dù ăn bí ngòi với số lượng lớn là an toàn, song nên thận trọng với việc bổ sung vitamin A ở dạng viên. Vì đây là loại vitamin tan trong chất béo, dùng quá liều có thể gây đau đầu, buồn nôn, khô da, rụng tóc và tiêu chảy.

Nấm là nguồn cung cấp protein tốt, hỗ trợ phát triển cơ bắp và tăng cường miễn dịch. Nấm cũng chứa nhiều chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết và cholesterol.

Đặc biệt, nấm hương (shiitake) có lượng vitamin B1 và B2 gấp đôi phần lớn các loại rau. Chúng cũng giàu ergosterol - tiền chất của vitamin D giúp giảm cholesterol.

Liều lượng khuyến nghị mỗi ngày là 10 gram nấm hương khô, chỉ chứa khoảng 3 calo, rất phù hợp với người ăn kiêng.

Ngoài ra, nấm cung cấp các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Lentinan, một hoạt chất trong nấm hương, đã được phát triển thành thuốc để tăng cường miễn dịch và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Ăn sao cho đúng để đạt hiệu quả tối ưu?

Để phát huy tối đa lợi ích, nên ăn bibimbap với gạo có chỉ số đường huyết thấp (low-GI), giúp đường huyết tăng chậm hơn và có tác dụng phòng ngừa tiểu đường.

Tuy nhiên, gạo vẫn là carbohydrate, nếu ăn quá nhiều có thể khiến đường huyết tăng vọt và gây tăng cân. Trong món sanchae bibimbap, rau củ vẫn nên là thành phần chủ yếu, nếu thêm quá nhiều cơm, bạn sẽ đánh mất lợi ích sức khỏe của món ăn.

Do rau rừng chứa nhiều chất xơ hỗ trợ điều hòa đường huyết, việc giảm lượng cơm là rất cần thiết. Đối với người tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, nên dùng lượng gạo ngũ cốc vừa phải.

Nếu dùng gạo trắng, thì càng nên giảm lượng cơm và tăng rau, để vẫn hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả./.

7 món ăn dễ nấu, giúp kiểm soát đường huyết cho người bệnh tiểu đường Canh cải nấu thịt, bông cải xanh xào tỏi, khổ qua xào trứng là một số món ăn giúp kiểm soát mức đường huyết, bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm cho người bệnh tiểu đường.