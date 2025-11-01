AI là động lực then chốt định hình cuộc chơi mới của thương mại điện tử

Ngày 1/11, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ phát triển cơ sở dữ liệu thương mại số với chủ đề “AI Commerce-Kiến tạo thế hệ tăng trưởng mới.” Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 (tổ chức từ ngày 25/10-4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia).

"Chìa khóa" tăng trưởng theo cấp số nhân

Thương mại điện tử đang trở thành trụ cột của nền kinh tế số toàn cầu với quy mô doanh thu bán lẻ thương mại điện tử toàn cầu năm 2025 dự kiến đạt 6,86 nghìn tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với doanh số 9 tháng năm 2025 vượt 300.000 tỷ đồng, 566.000 gian hàng có đơn phát sinh và mức chi tiêu trung bình đạt 400 USD/người.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển như vũ bão, thương mại điện tử đã trở thành trụ cột tăng trưởng mới, tuy nhiên, để thực sự kiến tạo một thế hệ tăng trưởng vượt trội, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

“AI không chỉ là một công cụ công nghệ; nó là chiến lược cốt lõi để chuyển hóa dữ liệu khổng lồ thành lợi thế cạnh tranh, là "chìa khóa" để đạt được sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong kỷ nguyên số,” bà Lại Việt Anh khẳng định.

Hội nghị ứng dụng công nghệ phát triển cơ sở dữ liệu thương mại số với chủ đề “AI Commerce-Kiến tạo thế hệ tăng trưởng mới”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại hội nghị, các chuyên gia đã trình bày các tham luận chuyên sâu tập trung vào những nội dung thiết yếu như: Tổng quan về tình hình phát triển thương mại điện tử và xu hướng ứng dụng AI/Big Data; cách thức chuyển hóa dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh; tối ưu hóa vận hành bằng AI Automation; ứng dụng AI trong các mô hình thương mại điện tử, cá nhân hóa, marketing và xây dựng trợ lý ảo AI.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) nhận định thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn “vàng” khi hạ tầng, hành vi tiêu dùng và khung pháp lý đều đã sẵn sàng. “Mobile commerce” là xu hướng thương mại điện nay, với Shopee, TikTok Shop và Lazada đều tập trung vào nền tảng di động, kết hợp “shoppertainment” - mô hình giao thoa giữa giải trí và mua sắm.

Theo ông Tuấn, AI được xem là động lực then chốt định hình giai đoạn mới của thương mại điện tử. Công nghệ này không chỉ thay đổi hành vi tiêu dùng mà còn tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị, từ bán hàng, thanh toán đến chăm sóc khách hàng. Livestream, video shopping, AR/VR shopping hay gamification đang tạo ra trải nghiệm mua sắm sinh động, cá nhân hóa.

Hơn 60% doanh nghiệp Việt đã ứng dụng AI

Thông tin thêm, ông Tuấn cho biết hiện hơn 60% doanh nghiệp Việt đã ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng, tối ưu marketing, gợi ý sản phẩm và tự động hóa vận hành mở ra thế hệ tăng trưởng mới của thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Tại hội nghị, Công ty Cổ phần MISA đã giới thiệu “nhân viên kinh doanh không ngủ” AI Sales Agent, có khả năng phục vụ khách hàng 24/7 nhờ kết hợp công nghệ AI Agent và Digital Twin (bản sao số).

Cụ thể hơn, ông Nguyễn Phi Nghị, Giám đốc Khối kinh doanh Công ty Cổ phần MISA, chia sẻ: “Khi tôi đang trình bày ở đây, bản sao số của tôi vẫn có thể tiếp nhận email, trò chuyện và tư vấn cho khách hàng, giúp doanh nghiệp vận hành đồng thời giữa con người và hệ thống AI.”

Theo ông Nghị, mô hình này giúp các doanh nghiệp mở rộng quy mô bán hàng mà không cần tăng nhân sự, đồng thời nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí tuyển dụng.

Số liệu đưa ra tại hội nghị cho thấy, hơn 60% doanh nghiệp Việt đã ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng giới thiệu về ứng dụng công nghệ phát triển cơ sở dữ liệu thương mại số, Tập đoàn MediaSoft chia sẻ về giải pháp Next DNA AI được thiết kế như một “AI Chatbot trung tâm,” tích hợp với các nền tảng phổ biến như Zalo, website, sàn thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp tập hợp dữ liệu phân tán, xây dựng quy trình tự động và cá nhân hóa chăm sóc khách hàng.

Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Phát triển giải pháp, NextGenAI (Tập đoàn MediaSoft) khẳng định: “Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nguồn nhân lực tinh gọn, việc tự động hóa là yếu tố sống còn để nâng cao năng suất và trải nghiệm khách hàng.”

Tuy nhiên, ông Thành cũng cho rằng AI không thay thế con người ngay, mà hỗ trợ xử lý các tác vụ lặp lại như tư vấn, phản hồi tin nhắn, quảng cáo hay chăm sóc khách hàng ban đầu. Con người sẽ tập trung vào sáng tạo và chốt đơn hàng.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp đã cùng trao đổi kinh nghiệm và nhận diện rõ hơn tiềm năng, thách thức, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng AI trong thương mại điện tử. Qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, góp phần giúp doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam phát triển bền vững, vươn tầm khu vực./.

Hội chợ Mùa Thu 2025: Kết nối thương mại và văn hóa Việt trong kỷ nguyên số Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-năm 2025 không chỉ là không gian trưng bày hàng hóa, mà còn trở thành “bệ phóng” kết nối thương mại điện tử, lan tỏa thương hiệu Việt trên nền tảng số hiện đại.