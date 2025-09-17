An Giang: Hiếu “Xì-po” và đồng phạm lĩnh án tù về tội “Tổ chức đánh bạc”

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 17/9, Tòa án nhân tỉnh An Giang (cơ sở tại phường Long Xuyên) đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu “Xì-po,” sinh năm 1970, ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang) 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Cùng tội danh trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 18 bị cáo gồm: Võ Minh Chí (sinh năm 1991, con trai Hiếu “Xì-po”); Trần Văn Hiếu (sinh năm 1990); Lê Minh Tuấn (sinh năm 1981); Võ Minh Phụng (sinh năm 1983, em ruột Hiếu “Xì-po”); Võ Văn Hồ (sinh năm 1979); Nguyễn Phi Lâm (sinh năm 1997); Trần Thanh Hải (sinh năm 1966); Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1992); Võ Văn A (sinh năm 1962); Bùi Tuấn Hùng (sinh năm 1973); Võ Thanh Tùng (sinh năm 1977); Võ Phước Hậu (sinh năm 1973); Nguyễn Tuấn Khanh (sinh năm 1983); Lâm Thành Biển (sinh năm 1988); Trương Hữu Chiến (sinh năm 2000); Nguyễn Phước Lộc (sinh năm 1983); Huỳnh Vĩnh Phúc (sinh năm 1975) và Trương Hào Phú (sinh năm 1987) với mức án từ 1 năm đến 2 năm tù, đồng thời phạt tiền đối với mỗi bị cáo 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 8/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang cũ) bắt quả tang Võ Hoàng Hiếu tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu vườn sơ ri ở ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũ, nay là xã Hội An, tỉnh An Giang.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 16 con gà, 29 cặp cựa, 6 khăn, 1 cân điện tử, 3 cục đá mài, 1 cuốn sổ ghi chép, 9 điện thoại di động, 15 giỏ đệm, nhiều vật dụng liên quan và hơn 70 triệu đồng trên người các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2024 đến khi bị bắt, Hoàng Hiếu cầm đầu, rủ rê, thuê mướn hàng chục đối tượng tham gia tổ chức đá gà để thu tiền xâu. Các đối tượng được phân công cảnh giới, dẫn dắt khách, cân gà, cáp gà, ghi chép sổ sách, thu tiền, làm trọng tài và nhận cược.

Hiếu quy định mỗi trận đá xổ 2,4 triệu đồng, thu tiền xâu 400.000 đồng; đá qua biện nếu thắng 1 triệu đồng thì thu xâu 20.000 đồng. Mỗi ngày, tiền xâu được chia cho những người tham gia, còn Hiếu trả công cho đồng bọn từ 50.000 - 100.000 đồng/người.

Ngày 8/12/2024, Hiếu tổ chức được 7/10 trận gà, mỗi trận có khoảng 35 người tham gia, số tiền cá cược hơn 67 triệu đồng, trong đó tiền thu lợi bất chính gần 4 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Đáng chú ý, phần lớn các bị cáo trong vụ án này là những người có nhiều tiền án, trong đó Võ Hoàng Hiếu từng bị Tòa án xử phạt 17 năm tù (bản án phúc thẩm năm 2012) về các tội “Cưỡng đoạt tài sản,” “Cố ý gây thương tích,” “Làm nhục người khác,” “Bắt người trái pháp luật,” “Gây rối trật tự công cộng” và chấp hành xong án phạt ngày 26/11/2022./.

Bắt nghi phạm đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia đá gà Ngày 8/9, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Mạng (53 tuổi, ngụ tỉnh Kandal, Campuchia) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.