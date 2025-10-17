Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão tiến sát Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 17/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h.

Đến 13 giờ ngày 18/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20- 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 19/10, bão trên đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Cảnh báo trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Dự báo 1-2 cơn bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam trong gần 1 tháng tới Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 10/11, có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền, kèm theo nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm.