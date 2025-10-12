Dự báo 1-2 cơn bão sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam trong gần 1 tháng tới

Nhận định về tình hình thời tiết từ ngày 12/10 đến 10/11, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, từ ngày 12/10-10/11, có khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng tới đất liền nước ta; các khu vực đã và đang chịu ngập lụt như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh... có thể chịu ảnh hưởng của đợt mưa trong 3 ngày tới.

Khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới và mưa to

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 1-2 cơn (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn).

Đối với tình hình mưa diện rộng, bà Trần Thị Chúc cho rằng, khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với quá trình lấn về phía Tây của áp cao cận nhiệt đới, từ chiều 13 đến đêm 15/10, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực đã và đang chịu ngập lụt như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, cũng có khả năng chịu tác động của đợt mưa này.

Từ chiều 13 đến đêm 15/10, Thủ đô Hà Nội, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Người dân cần chú ý khi đi ra ngoài trong lúc mưa dông. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 16/10 đến 10/11 cũng có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng; các khu vực khác có nhiều ngày có mưa rào và dông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các chuyên gia thủy văn khuyến cáo, tháng 10 là giai đoạn chuyển mùa rõ nét nhất trong năm ở miền Bắc. Không khí lạnh khi tràn xuống thường kết hợp với khối khí ẩm từ biển, gây mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to cục bộ.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12

Đề cập đến tình hình không khí lạnh, theo bà Trần Thị Chúc, thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động và gia tăng về tần suất, cường độ, có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11-12, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.

"Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn nhấn mạnh, bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, gió mùa Tây Nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, chính quyền, người dân và các đơn vị liên quan cần thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày tại địa chỉ https://www.nchmf.gov.vn/kttv/ của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du và đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.../.

