Australia báo động tình trạng kỳ thị người Hồi giáo "chưa từng có"

Ngày 12/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ sẽ xem xét các khuyến nghị trong một báo cáo độc lập về nạn kỳ thị Hồi giáo, trong đó cảnh báo tâm lý bài Hồi giáo tại nước này đang ở "mức chưa từng có."

Báo cáo độc lập - do Đặc phái viên của chính phủ về chống kỳ thị Hồi giáo Aftab Malik tiến hành - nêu rõ: "Từ những hình vẽ bậy bạ ẩn chứa thù hận, hành vi phá hoại tài sản của người Hồi giáo, bạo lực bằng thể chất và lời nói nhằm vào người Hồi giáo, có thể thấy nạn kỳ thị Hồi giáo đã trở thành hiện tượng diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của các cộng đồng Hồi giáo ở Australia."

Bản báo cáo dài 60 trang cho biết tình trạng kỳ thị Hồi giáo đã trở nên phổ biến đến mức có nhiều vụ việc thậm chí không được báo cáo.

Báo cáo cũng đưa ra 54 khuyến nghị đối với Quốc hội và Chính phủ Australia yêu cầu có các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những phát ngôn thù địch và hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân của tình trạng này.

Báo cáo cũng kêu gọi "đánh giá độc lập" các luật chống khủng bố của Australia và tiến hành điều tra về phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo cũng như đánh giá về tác động của chủ nghĩa bài Hồi giáo đối với sự gắn kết xã hội và duy trì nền dân chủ.

Chính phủ Australia bổ nhiệm Đặc phái viên về chống kỳ thị Hồi giáo từ năm 2024 và Đặc phái viên về chống kỳ thị Do Thái sau khi chứng kiến làn sóng gia tăng các vụ việc thù hận mang tính tôn giáo liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Theo thống kê, các vụ việc thù hận đã tăng 150% tính đến tháng 11/2024. Chính phủ Australia cho rằng việc nhắm mục tiêu vào người Australia dựa trên niềm tin tôn giáo của họ là cuộc tấn công vào các giá trị cốt lõi của đất nước./.

