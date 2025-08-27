Thế giới

Australia khẳng định việc trục xuất đại sứ Iran không phải nhằm xoa dịu Israel

Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi và 3 quan chức khác đã bị trục xuất khỏi Australia sau khi Tổ chức Tình báo An ninh Australia thu thập được "bằng chứng đáng tin cậy" cho thấy Iran đã chỉ đạo 2 vụ tấn công.

Một lá cờ tung bay trên Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Canberra, Australia. (Nguồn: Reuters)
Chính phủ Australia ngày 27/8 đã bác bỏ ý kiến cho rằng việc nước này trục xuất đại sứ Iran và đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Australia tại Tehran là nhằm xoa dịu Israel.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 26/8, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi và 3 quan chức khác đã bị trục xuất khỏi nước này sau khi Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) thu thập được "bằng chứng đáng tin cậy" cho thấy Iran đã chỉ đạo ít nhất 2 vụ tấn công.

Đồng thời, Australia đã đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Australia tại Tehran và sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong khẳng định, hành động của Iran đã "vượt quá giới hạn" sau khi Thủ tướng Albanese ngày 26/8 cáo buộc quốc gia Trung Đông này chỉ đạo các cuộc tấn công bài Do Thái tại Australia kể từ tháng 10/2023.

Phát biểu trên đài truyền hình Australian Broadcasting Corporation (ABC), bà nhấn mạnh: "Đây là một cuộc tấn công bạo lực trên đất Australia nhằm vào người Australia. Điều này không thể chấp nhận được. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện một hành động chưa từng có. Đây là lần đầu tiên một đại sứ bị trục xuất trong thời kỳ hậu chiến."

ASIO đã xác định các vụ tấn công đốt phá nhằm vào một giáo đường Do Thái ở Melbourne vào tháng 12/2024 và một nhà hàng kosher ở Sydney vào tháng 10/2024 là do Iran chỉ đạo.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke phát biểu trên đài phát thanh ABC ngày 27/8 rằng những cáo buộc nhằm vào Iran "không hề được đưa ra một cách bất cẩn " và công chúng Australia nên tin tưởng mạnh mẽ vào đánh giá của ASIO./.

