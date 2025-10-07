Australia: Trường Đại học Western Sydney bị tấn công mạng quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Đại học Western Sydney (WSU) của Australia vừa mới trở thành nạn nhân của vụ tấn công lừa đảo quy mô lớn sau khi hàng loạt thư điện tử giả mạo được gửi tới sinh viên và cựu sinh viên của trường với nội dung thông báo sai sự thật rằng bằng cấp của họ đã bị trường "thu hồi."

Truyền thông Australia cho biết nhiều người đã nhận được ít nhất hai loại email khác nhau với nội dung thông báo sai sự thật rằng bằng cấp của họ không còn giá trị và họ sẽ bị đình chỉ học tập vĩnh viễn tại trường.

Vụ việc đã gây hoang mang cho các sinh viên theo học tại trường, trong đó có cả các cựu sinh viên. Nhiều người cho biết họ đã nhận được email dù đã tốt nghiệp hoặc chưa hoàn thành chương trình học.

Một số nạn nhân bày tỏ lo ngại khi các email lừa đảo này chứa các đường dẫn chính thức của trường và thậm chí có cả thông tin cá nhân chính xác như số sinh viên.

Bên cạnh đó, sinh viên WSU còn nhận được một email từ địa chỉ có vẻ chính thức là "Parking Permits" (Giấy phép đỗ xe) cho biết một sinh viên đã khai thác lỗ hổng bảo mật để tạo giấy phép đỗ xe giả mạo và truy cập vào địa chỉ email của trường.

Email này cũng chỉ ra đây là "một dấu hiệu rõ ràng về những điểm yếu bảo mật cơ bản" còn tồn tại trong hệ thống của WSU.

Người phát ngôn của WSU xác nhận đã nắm được thông tin về các email "gian lận," khẳng định chúng "không hợp pháp và không phải do nhà trường phát hành."

WSU cho biết họ đã thông báo cho những người bị ảnh hưởng và đồng thời báo cáo vụ việc với Cảnh sát bang New South Wales.

Trong một thông báo, Cảnh sát bang New South Wales đã xác nhận Đội điều tra tội phạm mạng đang tiến hành điều tra vụ xâm phạm dữ liệu bị cáo buộc tại WSU.

Cơ quan này khuyến cáo bất kỳ ai nghi ngờ thông tin cá nhân của mình bị lộ nên liên hệ với ReportCyber - nền tảng trực tuyến của Chính phủ Australia để tiếp nhận các báo cáo về tội phạm mạng và sự cố an ninh mạng.

Đáng chú ý là WSU từng vướng vào một vụ xâm phạm dữ liệu nghiêm trọng hồi đầu năm nay, khiến thông tin cá nhân của khoảng 10.000 sinh viên bị rò rỉ trên trang web "đen."

Một cựu sinh viên sau đó đã bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công này./.

