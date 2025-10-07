Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa to, Hà Nội cảnh báo ngập lụt nhiều tuyến phố

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (7/10), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang (cũ) và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Dự báo, ngày và đêm 7/10, các địa phương khu vực trên tiếp tục tiếp tục có mưa to và dông. Từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mới giảm.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6/10 đến 3 giờ ngày 7/10 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có nơi trên 180mm như trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 284,4mm, trạm Mường Lát (Thanh Hóa) 207,2mm…

Dự báo, ngày và đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực Nghệ An- Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150mm/3h).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo ngập úng tại Hà Nội

Tại thời điểm 6h sáng 7/10 khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa 6h qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,…

Dự báo trong 3-6h tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại thành phố Hà Nội: tuyến phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu-ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực đồng bằng về đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc (Nghệ An-Hà Tĩnh) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Trời có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại Hà Nội

- Ban ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Về đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 13 tỉnh thành phố thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.