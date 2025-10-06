Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các trường linh hoạt ứng phó bão số 11

Chiều nay, 6/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc ứng phó với cơn bão số 11.

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu) phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú; bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tổng hợp, xử lý theo quy định./.

