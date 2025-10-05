Hà Nội: Các trường đồng loạt thông báo nghỉ hoặc học online tránh bão số 11

Để phòng tránh cơn bão số 11, chiều nay, các trường học ở Hà Nội đã thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến trong ngày 6/10.

Trường Trung học phổ thông Trương Định thông báo cho học sinh học trực tuyến cả ngày mai. Để việc học trực tuyến diễn ra đúng nề nếp và đảm bảo chất lượng, nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm nhắc học sinh vào học đầy đủ và đúng giờ. Các giáo viên bộ môn thông tin cho giáo viên chủ nhiệm địa chỉ học trực tuyến và thực hiện ký sổ đầu bài theo đúng giờ dạy.

Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân cũng thông báo cho học sinh học trực tuyến ngày 6/10 để đảm bảo an toàn cho học sinh trước bão Matmo.

Tương tự, hàng loạt trường cũng đã thông báo cho học sinh chuyển sang học trực tuyến trong ngày mai như Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học phổ thông Việt Đức…

Trong khi bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông chuyển sang học trực tuyến, khối trường mầm non, tiểu học thông báo cho học sinh nghỉ học.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở FPT thông báo cho học sinh tiểu học nghỉ học, học sinh trung học cơ sở học trực tuyến trên nền tảng Google Meet theo thời khoá biểu. Nhà trường đề nghị phụ huynh chuẩn bị thiết bị và đường truyền Internet ổn định để học sinh tham gia học tập đầy đủ và đúng giờ.

Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình-Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai. Giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi nội dung ôn tập và bài tập để học sinh ôn tập tại nhà theo hướng dẫn. Nhà trường đề nghị phụ huynh để ý điện thoại và cập nhật thông tin từ giáo viên chủ nhiệm để kịp thời nắm bắt thông tin.

Cũng trong chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến để phòng tránh bão số 11.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 11, từ đêm nay đến ngày 7/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trước đó, trong ngày 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10, rất nhiều khu vực tại Hà Nội đã bị ngập, các tuyến phố chìm trong biển nước, khiến việc đi lại, đưa đón học sinh rất khó khăn. Nhiều học sinh đã phải ăn tối và ở lại qua đêm tại trường do phụ huynh không thể đến đón vì ngập lụt. Ngày 1/10, Hà Nội đã cho học sinh toàn thành phố nghỉ học./.

Dự báo Hà Nội có mưa vừa đến mưa to từ sáng 6/10 đến hết 7/10 Mặc dù ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão số 11, tuy nhiên, dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to.