Bão số 12 tiếp tục giảm cấp hướng về khu vực ven biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi

Theo Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 không thay đổi về hướng di chuyển nhưng tiếp tục giảm cấp hướng về khu vực ven biển các tỉnh, thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Thành phố Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 23/10, bão trên vùng ven biển các tỉnh, thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 19 giờ ngày 23/10, bão trên khu vực phía Nam Lào, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm); đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Cảnh báo: Ven biển, cửa sông từ Nam Quảng Trị tới thành phố Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ tối và đêm 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi 6, giật cấp 8.

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3h ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

"Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3," Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương di dời các phương tiện lên bờ kè ứng phó với bão số 12. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 12 diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, gây lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Do vậy, các bộ ngành, địa phương cần tập trung triển ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ và Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 22/10 về việc tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với bão số 12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đối với tuyến biển, các bộ, ngành, địa phương tập trung bằng mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn; sơ tán người trên thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; đồng thời đề phòng dông lốc trước và trong khi bão đổ bộ.

Các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; tiếp tục duy trì lệnh cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch cho đến khi điều kiện thời tiết trên biển đảm bảo an toàn.

Trên đất liền: Các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông.

Các tỉnh, thành phố rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nhất là các hộ dân, khu dân cư sinh sống ở khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối, taluy đường đã có dấu hiệu bị sạt trượt để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán; khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Các tỉnh, thành phố cần khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định.

Khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão, các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, di dời người dân tại khu vực bị ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Các tỉnh, thành phố tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn sau bão.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du khi xảy ra mưa lũ lớn; tổ chức thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các địa phương triển khai phương án tiêu nước bảo vệ khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; triển khai phương án bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin, đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó./.

