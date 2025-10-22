Quảng Trị: Gần 22.000 người ứng trực bão số 12

Quân khu 4 chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều phương án phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước thông tin về cơn bão số 12 và dự báo mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 22/10, Quân khu 4 chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều phương án phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Duy trì chế độ trực 24/24 tại 5 khu vực trọng điểm, sẵn sàng ứng phó ngay khi có tình huống khẩn cấp phát sinh. Tỉnh huy động 5000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và hơn 17.000 người thuộc dân quân tự vệ và lực lượng xung kích tại các điểm xung yếu đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhu yếu phẩm sẵn sàng hỗ trợ nhân dân vùng sơ tán và những khu vực bị chia cắt, ngập lụt.

Các địa phương cũng đã lên phương án ứng phó với nguy cơ sạt lở lũ ống, lũ quét ở vùng núi, đồng thời tính toán phương án thoát nước đô thị phòng khi ngập lụt dâng cao nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Tỉnh cũng lên kế hoạch sơ tán hơn 8.300 hộ dân với khoảng gần 30.000 người nếu lũ trên các sông chính vượt mức báo động 3. Đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực, đặt cảnh báo tại các điểm ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt.