Sẻ chia, kết nối những tấm lòng của nhân dân cả nước đến đồng bào vùng bão lũ

Chiều 22/10, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) số tiền gần 380 triệu đồng gửi đến Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để gửi đến đồng bào gặp thiên tai, bão lũ.

Trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do các cơn bão gây ra, TTXVN đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ rộng khắp trong toàn ngành.

Đây là năm đầu tiên TTXVN tổ chức phát động ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ khi không còn tổ chức Công đoàn, vì vậy thông qua Văn phòng cơ quan, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" đã nhiệt tình hưởng ứng, với mong muốn kịp thời tiếp sức, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh nguồn kinh phí gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TTXVN cũng thực hiện việc hỗ trợ, động viên gia đình các phóng viên, biên tập viên, người lao động của ngành chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ.

Đội ngũ biên tập viên, phóng viên TTXVN ở các địa bàn dù gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mưa lũ nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao, đưa những dòng thông tin "nóng", phản ánh hậu quả tàn khốc, những khó khăn, mất mát của người dân, cũng như nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN trong việc truyền tải thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng cung cấp nguồn tin chính thống, dòng tin chủ lực - Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ sự chia sẻ đối với những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN gặp thiệt hại trong thiên tai, bão lũ, cũng như những khó khăn, nguy hiểm của đội ngũ của phóng viên TTXVN phải tác nghiệp trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm; đồng thời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của TTXVN dành cho những người dân bị thiên tai bão lũ.

Đây là nguồn lực thiết thực, kịp thời thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái" trong lúc đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn. Theo bà Hà Thị Nga, ngay sau khi tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, trong những ngày qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ ngay từ những ngày đầu tiên, phân bổ hơn 200 tỷ đồng cho 17 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhận được sự tin tưởng từ cộng đồng, sự quan tâm của toàn thể người dân trong xã hội. Hình ảnh cảm động về cụ bà hơn 90 tuổi nhờ con cháu đưa đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao tận tay số tiền ủng hộ đã thể hiện vinh dự và trách nhiệm của Mặt trận, là nơi kết nối những tấm lòng và sự chia sẻ của nhân dân cả nước với người dân ở vùng bị thiên tai.

Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến tận tay người dân được thụ hưởng, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão lũ - bà Hà Thị Nga cam kết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của TTXVN trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc nói chung và công tác ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của TTXVN trong thời gian tới để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền 1 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên SHINHAN Việt Nam 200 triệu đồng; Tập đoàn CEO 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Cafe Katinat 1 tỷ đồng; Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh thành phố Hà Nội 100 triệu đồng; Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam 11 triệu đồng; Cộng đồng người Việt tại Belarus 110,118 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco 300 triệu đồng./.

