Xã hội

Sẻ chia, kết nối những tấm lòng của nhân dân cả nước đến đồng bào vùng bão lũ

Chiều 22/10, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ TTXVN số tiền gần 380 triệu đồng gửi đến Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để chia sẻ khó khăn với đồng bào gặp thiên tai, bão lũ.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 22/10, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) số tiền gần 380 triệu đồng gửi đến Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để gửi đến đồng bào gặp thiên tai, bão lũ.

Trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do các cơn bão gây ra, TTXVN đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ rộng khắp trong toàn ngành.

Đây là năm đầu tiên TTXVN tổ chức phát động ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ khi không còn tổ chức Công đoàn, vì vậy thông qua Văn phòng cơ quan, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN với tinh thần "Lá lành đùm lá rách" đã nhiệt tình hưởng ứng, với mong muốn kịp thời tiếp sức, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh nguồn kinh phí gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TTXVN cũng thực hiện việc hỗ trợ, động viên gia đình các phóng viên, biên tập viên, người lao động của ngành chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ.

Đội ngũ biên tập viên, phóng viên TTXVN ở các địa bàn dù gia đình cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mưa lũ nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao, đưa những dòng thông tin "nóng", phản ánh hậu quả tàn khốc, những khó khăn, mất mát của người dân, cũng như nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN trong việc truyền tải thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chức năng cung cấp nguồn tin chính thống, dòng tin chủ lực - Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga bày tỏ sự chia sẻ đối với những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN gặp thiệt hại trong thiên tai, bão lũ, cũng như những khó khăn, nguy hiểm của đội ngũ của phóng viên TTXVN phải tác nghiệp trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm; đồng thời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của TTXVN dành cho những người dân bị thiên tai bão lũ.

Đây là nguồn lực thiết thực, kịp thời thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái" trong lúc đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn. Theo bà Hà Thị Nga, ngay sau khi tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, trong những ngày qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ ngay từ những ngày đầu tiên, phân bổ hơn 200 tỷ đồng cho 17 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhận được sự tin tưởng từ cộng đồng, sự quan tâm của toàn thể người dân trong xã hội. Hình ảnh cảm động về cụ bà hơn 90 tuổi nhờ con cháu đưa đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao tận tay số tiền ủng hộ đã thể hiện vinh dự và trách nhiệm của Mặt trận, là nơi kết nối những tấm lòng và sự chia sẻ của nhân dân cả nước với người dân ở vùng bị thiên tai.

Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ công khai, minh bạch, kịp thời chuyển đến tận tay người dân được thụ hưởng, nhanh chóng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão lũ - bà Hà Thị Nga cam kết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của TTXVN trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc nói chung và công tác ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của TTXVN trong thời gian tới để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền 1 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên SHINHAN Việt Nam 200 triệu đồng; Tập đoàn CEO 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Cafe Katinat 1 tỷ đồng; Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited - Chi nhánh thành phố Hà Nội 100 triệu đồng; Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam 11 triệu đồng; Cộng đồng người Việt tại Belarus 110,118 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco 300 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam #TTXVN #quyên góp #hỗ trợ thiên tai TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nước ngập lênh láng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, khi triều cường lập đỉnh kỷ lục mới 2,29m. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Triều cường tại Cần Thơ phá đỉnh lịch sử

Mực nước đo tại trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18g đạt 2,29m, vượt báo động III 0,29m, phá vỡ kỷ lục lịch sử 2,27m được ghi nhận cách đây 3 năm (ngày 12/10/2022), với mực nước cao hơn 0,02m.

Quảng Trị: Gần 22.000 người ứng trực bão số 12

Quảng Trị: Gần 22.000 người ứng trực bão số 12

Quân khu 4 chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều phương án phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nứt núi Gò Oát: Quảng Ngãi di dời 61 hộ dân

Nứt núi Gò Oát: Quảng Ngãi di dời 61 hộ dân

Trước bão số 12 và mưa lớn, hơn 200 người sống dưới chân núi Gò Oát thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được di dời để đảm bảo an toàn do nứt núi ngày càng nghiêm trọng.