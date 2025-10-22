Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là với Bão số 12

Chiều ngày 22/10, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, kịp thời chỉ đạo việc phòng, chống bão, lũ tại các điểm xung yếu trên địa bàn thành phố, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác đã trực tiếp thị sát các khu vực trọng yếu như kiểm tra việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền và phương tiện thủy tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang; khu chung cư cuối tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, khu vực Suối Đá Sơn Trà (phường Sơn Trà) nơi có thể gây sạt lở và ngập cục bộ; khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), một trong những điểm thường xuyên bị ngập sâu khi có mưa lớn, để đôn đốc việc triển khai phương án thoát nước và cứu hộ; việc sơ tán người dân tại phường Hải Vân (xã Hòa Bắc cũ)…

Tại mỗi điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh tinh thần "không được chủ quan, lơ là" trước mọi diễn biến của bão. Bí thư yêu cầu các sở, ban, ngành, đặc biệt là lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương phải túc trực 24/24 giờ, kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó ở mức cao nhất.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu việc di dời dân cư đến điểm an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Phải hoàn thành việc di dời, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhà ở không kiên cố, vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trước thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tuyên truyền, kiểm tra, giúp bà con chằng chống nhà cửa, công trình công cộng, đặc biệt là đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện và các công trình giao thông trọng yếu.

Các đơn vị tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, tổ chức chằng chống kỹ lưỡng; tăng cường phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và tài sản của ngư dân.

Về công tác hậu cần phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mặc dù cường độ bão số 12 không quá lớn nhưng nguy cơ sẽ gây mưa lớn trên đất liền. Dự báo đợt mưa lớn đầu tiên sẽ xuất hiện từ đêm 22 đến ngày 24/10.

Đợt mưa thứ hai diễn ra từ 25 đến 27/10. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Nước biển dâng và triều cường có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, nguy cơ sạt lở bờ biển./.

