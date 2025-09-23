Bão số 9 sẽ giảm cấp khi vào vịnh Bắc bộ, gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Hiện (lúc 13 giờ ngày 23/9) bão số 9 ở trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ - cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Từ sáng 24/9, khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ.

Để tìm hiểu thêm diễn biến của bão cũng như tác động của bão khi di chuyển vào đất liền, phóng viên TTXVN đã trao đổi Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Thưa ông, hiện diễn biến bão số 9 thế nào? Thời gian nào bão suy yếu?

Tiến sỹ Mai Văn Khiêm: Trước hết, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại, vượt cả bão Erin (Bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi (2024).

Bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20-25km/h. Hoàn lưu rộng, vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 200km xung quanh mắt bão, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100km xung quanh mắt bão.

Đến thời điểm hiện tại (13 giờ ngày 23/9) dự báo của các Trung tâm Dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển: Nhận định siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng tây, đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta; khu vực từ Quảng Ninh-Hưng Yên là vùng khả năng cao vùng tâm bão sẽ đổ bộ.

Bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng ngày 24/9; từ sáng ngày 24/9 khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Mức độ giảm cấp cũng phù hợp với các dự báo quốc tế.

- Bão số 9 và hoàn lưu bão tác động thế nào đến khu vực biển cũng như đất liền thưa ông?

Tiến sỹ Mai Văn Khiêm: Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Sẵn sàng ứng phó với bão trên Biển Đông. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Cùng với đó, cần đặc biệt chú ý đến nước dâng do bão vùng ven bờ, trong đó ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Ngoài ra, việc phân bố mưa theo thời gian không đồng đều. Ngày 25/9 mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng Bắc Ninh, Hưng Yên; ngày 26-27/9 mưa xảy ra ở khu vực, Phú Thọ, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Cảnh báo, mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 25/9 đến 27/9.

Đối với tình hình lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long lên mức báo động 1- báo động 2 và trên báo động 2; hạ lưu sông Hồng, Thái Bình còn dưới báo động 1.

Trên các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3.Tại các sông thuộc khu vực Thanh Hóa như sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Mã lên mức báo động 1.

Tại các sông thuộc khu vực Nghệ An như thượng lưu sông Cả lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Cả lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư. Lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi các tỉnh từ Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Ngoài ra, từ đêm ngày 24/9 đến 27/9, nhận định dòng chảy đến các hồ chứa khu Bắc Bộ có xu thế tăng, lưu lượng đến các hồ có khả năng như sau: Lưu lượng trung bình ngày đến hồ Sơn La dao động từ 3000-3500 m3/s, lưu lượng lớn nhất từ 4500-5500 m3/s; lưu lượng trung bình ngày đến hồ Hòa Bình dao động từ 3200-3800 m3/s, lưu lượng lớn nhất từ 5000-6000 m3/s; lưu lượng trung bình ngày đến hồ Tuyên Quang dao động từ 1100-1500m3/s, lưu lượng lớn nhất từ 1800-2000m3/s; lưu lượng trung bình ngày đến hồ Thác Bà dao động từ 1000-1200m3/s, lưu lượng lớn nhất từ 1500-1800 m3/s.

- Trước diễn biến của bão và hoàn lưu bão như đã phân tích ở trên, ông có khuyến cáo gì với chính quyền địa phương và người dân?

Tiến sỹ Mai Văn Khiêm: Trước hết, người dân tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ mọi chỉ đạo trong công tác ứng phó với bão, mưa lũ của chính quyền địa phương.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Nguồn: Vietnam+)

Bão gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp ở khu vực này.

Do vậy, chính quyền và người dân cần theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

- Trân trọng cảm ơn Tiến sỹ Mai Văn Khiêm!

