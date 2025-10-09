Bệnh viện đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng

Liên quan đến vụ việc một nữ điều dưỡng bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, sáng 9/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã có văn bản gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an phường Phước Thắng đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi bạo lực với nhân viên y tế.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, trước đó, khoảng 21 giờ ngày 7/10, bệnh nhân N.T.S đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc từ ngày 30/9 có dấu hiệu chuyển biến nặng, nguy cơ tử vong cao.

Kíp trực lập tức tiến hành cấp cứu khẩn cấp, đồng thời gọi điện thông báo cho người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, thời điểm đó không có người thân nào có mặt tại bệnh viện, do vậy một điều dưỡng đã gọi liên hệ theo số điện thoại của người nhà để thông báo.

Đến khoảng 21 giờ 36 phút, một người đàn ông xưng là người nhà bệnh nhân xuất hiện tại bệnh viện. Khi bác sỹ trực chưa kịp giải thích tình trạng của bệnh nhân, người này đã to tiếng, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm và bất ngờ đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của nữ điều dưỡng tên Th. đang thực hiện nhiệm vụ. Cú đánh khiến điều dưỡng choáng váng, không thể tiếp tục công việc, ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sỹ chuyên khoa II Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đều là những bệnh nặng được nhân viên y tế theo dõi 24/24 giờ (chăm sóc toàn diện). Hành vi của người nhà bệnh nhân đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế cũng như ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân khác đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Lâm Tuấn Tú, bệnh viện kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực, xâm hại thân thể và tinh thần nhân viên y tế trong khi họ đang làm nhiệm vụ cứu chữa người bệnh. Đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại các giá trị nhân văn và đạo đức xã hội.

Bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để xử lý nghiêm vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân viên và đảm bảo môi trường y tế an toàn cho cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu của người dân, cùng nhau xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, nhân ái, văn minh và tôn trọng lẫn nhau, để đội ngũ y tế yên tâm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng./.

