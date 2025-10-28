Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Không để bà con đói, rét do mưa lũ

Ngày 28/10, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã trực tiếp đến kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các phường: Hội An Tây, Hội An Đông và Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Tại các điểm ngập lụt nghiêm trọng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã hỏi thăm, động viên bà con về tình hình ứng phó với mưa lũ trong mấy ngày qua. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phải khẩn trương thực hiện di dời triệt để bà con nhân dân, đặc biệt là người già, trẻ em, và du khách đang lưu trú tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu đến nơi trú ẩn an toàn. Việc di dời phải được tiến hành nhanh chóng, dứt khoát, và có sự hỗ trợ chu đáo của lực lượng chức năng.

"Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc do chủ quan, chậm trễ. Phải đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, không được để ai bị mắc kẹt hay gặp nguy hiểm," Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát và đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men, và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp kịp thời cho người dân tại các khu vực bị chia cắt, ngập sâu.

Công tác chăm sóc y tế phải được đặt lên hàng đầu trong những ngày mưa lũ cao điểm. Các cơ sở y tế cần tăng cường nhân lực, thuốc men, và sẵn sàng phương án sơ cấp cứu, xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Trong mọi hoàn cảnh, nhân dân không được phép bị đói, rét, hoặc thiếu thốn y tế. Đây là trách nhiệm chính trị và nhân đạo của toàn hệ thống.

Bí thư Thành ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, Quân đội, và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại điểm nóng. Đồng chí yêu cầu các lực lượng này luôn phải trong tư thế sẵn sàng cao nhất, bố trí nhân lực, phương tiện tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý những tình huống xấu, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Lực lượng tại chỗ cần phát huy tinh thần "bốn tại chỗ," chủ động hỗ trợ người dân tối đa, giữ vững an ninh trật tự trong mưa lũ. Chính quyền thành phố cam kết dốc toàn lực để giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống và khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau khi thời tiết ổn định trở lại.

Kiểm tra tình hình xâm thực tại bờ biển An Bàng, Cửa Đại, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng thành phố phải tiếp tục nghiên cứu có những giải pháp căn cơ, lâu dài về mặt công trình để bảo đảm an toàn tài sản, sản xuất, kinh doanh của nhân dân./.

