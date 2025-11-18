Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc duy trì cơ chế hợp tác hiệu quả

Ngày 18/11, tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra buổi Hội đàm nghiệp vụ công tác biên phòng quý 3 năm 2025 giữa Đoàn đại biểu 4 Đồn Biên phòng Pha Long, Mường Khương, Bát Xát và Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Hà Khẩu, trực thuộc Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Buổi hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn, cầu thị.

Trong quý 3 năm 2025, hai bên đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các cơ chế hợp tác đã được ký kết, phối hợp có hiệu quả trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, cửa khẩu.

Tại buổi hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như: hội đàm, thư trao đổi, điện thoại đường dây nóng, sỹ quan liên lạc, tuần tra liên hợp chấp pháp trên biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan về công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, các đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức như đưa, đón, người xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép tiền, kim loại quý qua cửa khẩu, buôn lậu, gian lận thương mại…

Hai bên nhất trí, tích cực hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu như: Hội đêm Xuân qua biên giới Việt-Trung, giải đua xe đạp "Một đường đua hai quốc gia," triển lãm thương mại và các sự kiện thương mại trọng điểm khác... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, văn nghệ sỹ, cán bộ công vụ 2 nước, phương tiện công vụ đảm bảo thông quan thuận tiện; tích cực thúc đẩy mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương-Kiều Đầu, thúc đẩy nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát-Pả Sa, hỗ trợ xây dựng dự án đường sắt liên vận tiêu chuẩn qua biên giới.

Ngoài ra, hai bên còn nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày lễ lớn của hai bên nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.

Tại hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu của hai bên cũng đã trao danh hiệu Sứ giả hữu nghị quý 3 năm 2025 cho 1 cán bộ Trạm kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Hà Khẩu và 1 cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành.

Dịp này, hai bên cùng ký kết biên bản Hội đàm quý 3 năm 2025, trao tặng cho nhau những món quà kỷ niệm, trước sự chứng kiến của các thành viên hai đoàn đại biểu./.

