Biểu diễn nhạc giao hưởng Đức kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, Dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh Frankfurt sẽ sang Việt Nam biểu diễn hai buổi hòa nhạc vào đầu tháng 10.

Đây là một trong những hoạt động chính thức của bang Hesse trong chuỗi sự kiện kỷ niệm năm nay.

Hai buổi hòa nhạc thính phòng quy mô lớn sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội, vào ngày 2/10, và tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4/10.

Chương trình sẽ bao gồm một trong những bộ đôi tứ tấu nguyên bản của nhà soạn kịch opera Louis Spohr, người đã làm việc nhiều năm tại bang Hesse; cũng như bản lục tấu của nhà soạn nhạc Đức, Ludwig van Beethoven, viết cho 6 nhạc cụ gồm 2 kèn cor và tứ tấu đàn dây; và tác phẩm của Felix Mendelssohn Bartholdy dành cho tổ hợp 8 nhạc cụ dây (Octet), gồm 4 vĩ cầm, 2 viola và 2 cello.

Điều đặc biệt trong sự kiện lần này là cả Chính phủ Việt Nam và bang Hesse đều cùng tài trợ chi phí cho các buổi hòa nhạc nói trên, trong đó có sự hỗ trợ không nhỏ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines

Âm thanh phong phú của hòa tấu octet tượng trưng cho sự trọn vẹn của dàn nhạc trong âm nhạc thính phòng. Một ví dụ điển hình là bản octet đàn dây của Mendelssohn, một thiên tài 16 tuổi, trong đó sự tươi trẻ kết hợp với sự tự tin bậc thầy trong nghệ thuật sáng tác.

Trong khi đó, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ vĩ cầm Đức Louis Spohr sử dụng tám nhạc công dây trong bộ đôi tứ tấu của mình theo một cách khác biệt.

Tác phẩm được trình bày bởi hai nhóm tứ tấu riêng biệt, bình đẳng, nhưng lại có những mối liên kết rất khác biệt với nhau. Kết quả là một cuộc đối thoại âm nhạc liên tục và những hiệu ứng vô cùng hiệu quả.

Trong Lục tấu cung Mi giáng trưởng của Beethoven, một tứ tấu dây được kết hợp với hai kèn cor, tạo nên một sự phong phú âm thanh mạnh mẽ. Bản thân Beethoven đã học chơi kèn Horn từ khi còn trẻ.

Do đó, tác phẩm cũng gây ấn tượng với kỹ thuật điêu luyện khác thường của các phần kèn cor và là một trong những sáng tác rất đặc biệt của nhà soạn nhạc cổ điển quan trọng đến từ vùng Rhine.

Dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh Frankfurt (hr-Sinfonieorchester Frankfurt), được thành lập năm 1929, là một trong những dàn nhạc giao hưởng đài phát thanh đầu tiên ở Đức, có bề dày lịch sử hơn 95 năm, thành công vượt qua nhiều thách thức để trở thành một dàn nhạc giao hưởng hiện đại hàng đầu.

Nổi tiếng với dàn nhạc kèn xuất sắc, dàn dây mạnh mẽ và văn hóa chơi nhạc năng động, dàn nhạc của Đài phát thanh công cộng Đức (Hessischer Rundfunk) tại bang Hesse này, cùng với Giám đốc âm nhạc Alain Altinoglu, không chỉ mang đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc xuất sắc mà còn rất thú vị và đa dạng.

Với nhiều hình thức hòa nhạc sáng tạo, các sản phẩm kỹ thuật số và CD phát hành thành công trên toàn thế giới, cũng như sự hiện diện thường xuyên tại các trung tâm âm nhạc quan trọng ở châu Âu và châu Á, Dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh Frankfurt khẳng định vị thế nổi bật của mình trong thế giới nhạc giao hưởng châu Âu và có danh tiếng xuất sắc trên toàn thế giới.

Việt Nam là đối tác quan trọng và đặc biệt của bang Hesse trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và công nghệ kể từ năm 2012.

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, bang Hesse cũng đã tài trợ một trận bóng đá giao hữu giữa Câu lạc bộ Eintracht Frankfurt và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một đội bóng đá Bundesliga thi đấu tại Việt Nam./.

