Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết đây là những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, giúp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện, an toàn hơn; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Mỗi cây cầu không chỉ mang giá trị kết nối, mà còn là khởi đầu cho sự phát triển mới của địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự tri ân trước sự quan tâm của Cục An ninh chính trị nội bộ cùng đơn vị tài trợ đã đồng hành xây dựng công trình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Sơn đề nghị, chính quyền địa phương chú trọng giữ gìn công trình sạch đẹp, an toàn. Người dân địa phương chung tay bảo vệ, khai thác hợp lý, góp thêm động lực phát triển.

Các sở, ngành cần gắn kết công trình với quy hoạch giao thông, thương mại-dịch vụ, du lịch. Doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân tận dụng lợi thế hạ tầng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào xây dựng cảnh quan xanh-sạch-đẹp, đưa công trình thành điểm nhấn, niềm tự hào quê hương.

Thông qua sự vận động của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), 4 cây cầu được xây dựng gồm Cầu Giồng Tre Quạ (xã Tân Hào), Cầu liên xã Hưng Nhượng – Tân Hào, Cầu liên ấp 8-9 xã Hưng Nhượng (cầu Bia Sài Gòn) và Cầu Đình xã Hưng Nhượng.

Các cây cầu có tổng chiều dài hơn 228 mét, chiều rộng 4m, tải trọng 10 tấn được thiết kế bêtông cốt thép vĩnh cửu. Tổng vốn đầu tư 4 cây cầu hơn 13,7 tỷ đồng.

Trong số đó, Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bêtông 620 Châu Thới hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng và nhân dân địa phương hiến đất, cây trồng, hoa màu để xây dựng công trình.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào./.

