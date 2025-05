Gần 4.800 tỷ đồng xây 3 cây cầu nối Tiền Giang, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Long An cho biết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An vừa thông qua nghị quyết xây 3 cây cầu bắc qua sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây trên đường tỉnh 827E (đường Quốc lộ 50B) nối tuyến đường Tiền Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh với kinh phí đầu tư gần 4.800 tỷ đồng.

Trong đó, vốn vay ODA Hàn Quốc hơn 4.000 tỷ đồng; trung ương cấp phát 90% (tương ứng hơn 3.600 tỷ đồng), địa phương vay lại từ trung ương 10% (khoảng 406 tỷ đồng) và tự cân đối vốn đối ứng hơn 736 tỷ đồng.

Theo đó, cây cầu Cần Giuộc được thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực; nhịp chính dạng vòm thép (90m); tải trọng thiết kế HL93; tải trọng người đi bộ 3kN/m2; khổ cầu rộng 6 làn xe.

Về phần đường vào cầu, có đường dẫn dài khoảng 1,482km, mặt đường bê tông nhựa rộng 22,5m, nền đường rộng 40m, vận tốc thiết kế 80 km/h và chiều dài cầu khoảng 568m.

Cầu Vàm Cỏ Đông thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; nhịp chính dạng dây văng (90m + 150m); tải trọng thiết kế HL93; tải trọng người đi bộ 3kN/m2; khổ cầu rộng 6 làn xe và chiều dài cầu khoảng 1.356 m.

Cầu Vàm Cỏ Tây thiết kế bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; nhịp chính dạng Extradosed (80m + 130m + 80m); tải trọng thiết kế HL93; tải trọng người đi bộ 3kN/m²; khổ cầu rộng 6 làn xe và chiều dài cầu khoảng 1.412m.

Cũng theo ông Đặng Hoàng Tuấn, xây dựng 3 cầu trên đường tỉnh 827E, hình thành một tuyến đường xuyên suốt từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Long An đến Tiền Giang (đồng thời, đủ điều kiện để kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng thành tuyến Quốc lộ 50B theo quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050); tăng cường kết nối giao thông giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và các cửa ngõ quốc tế, giảm bớt áp lực giao thông trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ N2, Quốc lộ 50.

Qua đó, đảm bảo vận chuyển hàng hóa, hành khách an toàn, hiệu quả cùng với bảo vệ môi trường, phòng tránh các vấn đề như tắc nghẽn giao thông, tại nạn giao thông, ô nhiễm không khí; thiết lập cơ chế tổ chức và thể chế phù hợp để tạo dựng và quản lý mạng lưới và dịch vụ vận tải một cách hữu hiệu.

Ngoài ra, tuyến đường trên còn kết nối cảng Long An với khu vực các tỉnh Tây Nam Bộ với thời gian ngắn nhất, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách ngày càng tăng trong khu vực; kích thích và phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Long An như: nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản, các ngành nông nghiệp, dịch vụ, du lịch sinh thái và dã ngoại...

Đồng thời, phục vụ yêu cầu quốc phòng an ninh khi cần thiết; thu hút vốn đầu tư, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp và đô thị tại khu vực dọc theo tuyến. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.

Dự án thực hiện từ năm 2025-2030. Riêng trong năm 2025, tỉnh Long An sẽ thực hiện khâu chuẩn bị đầu tư và giai đoạn 2026-2030 sẽ đầu tư xây dựng, thi công hoàn thành./.

