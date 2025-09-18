Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo đã được ban hành từ 17 năm trước, đã có nhiều điểm không còn phù hợp.

Nội dung quy tắc ứng xử từ Điều 4 đến Điều 9 của dự thảo Thông tư.

Trong đó, quy tắc ứng xử chung quy định các quy tắc cốt lõi về chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nhà giáo; tận tụy với công việc; giảng dạy, giáo dục đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục; không lợi dụng chức danh, danh hiệu, hình ảnh nhà giáo và hoạt động nghề nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay tư lợi cá nhân.…

Quy tắc ứng xử chung cũng quy định nhà giáo không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm xảy ra trong cơ sở giáo dục. Nhà giáo không xúc phạm, áp đặt; không vụ lợi, ép buộc cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc người học đóng góp các khoản tiền hoặc hiện vật trái với quy định của pháp luật. Nhà giáo phải có ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc…

Quy tắc ứng xử với người học quy định về ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; tạo động lực, phát huy phẩm chất và năng lực, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu của người học. Nhà giáo phải tôn trọng, đối xử công bằng với người học; không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học..

Quy tắc ứng xử với đồng nghiệp quy định nhà giáo phải có ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện; tôn trọng đồng nghiệp, góp ý đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng; sẵn sàng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp; không xúc phạm, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ,…

Dự thảo Thông tư cũng quy định về quy tắc ứng xử với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục như ngôn ngữ tôn trọng; chấp hành sự phân công, chỉ đạo, điều hành của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tích cực tham mưu và thể hiện rõ chính kiến với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp và thứ bậc hành chính,…

Về quy tắc ứng xử với cộng đồng, dự thảo Thông tư quy định, nhà giáo cần tuân thủ, chấp hành nội quy, quy tắc nơi công cộng; phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động xã hội; dùng uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội, trong nhà trường đến cộng đồng…

Người đứng đầu cơ sở giáo dục ban hành quy tắc ứng xử chi tiết của nhà giáo phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn của nhà trường; công khai quy tắc ứng xử của nhà giáo trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại bảng tin của cơ sở giáo dục; phổ biến quy tắc ứng xử đến cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và cha mẹ hoặc người giám hộ; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các sở giáo dục và đào tạo thực hiện tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội./.

Đà Nẵng: Giữ vững công bằng giáo dục cho mọi học sinh Đa phần học sinh tại Trung tâm đều có khiếm khuyết nhưng nụ cười rạng rỡ của các em thể hiện sự quan tâm của các cấp, sự đồng hành của các nhà hảo tâm, sự nỗ lực của thầy cô giáo và ý chí của các em.