Bộ VHTTDL triển khai chiến dịch chặn, gỡ các thông tin xấu độc trên mạng

Một trong những thực trạng nhức nhối hiện nay trên không gian mạng là tại những nền tảng như Tiktok, YouTube… xuất hiện nhiều kênh tự xưng là trang tin hot sử dụng thuật toán AI để phát tán những thông tin sai lệch, thậm chí xấu, độc, chống phá. Trước đây, cơ quan quản lý gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn xử lý những trang tin như thế này.

Tuy nhiên, “hiện nay, sau quá trình đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu họ chặn gỡ các thông tin xấu, độc thì mọi việc đã thuận lợi hơn. Từ tháng 9/2025, chúng tôi đã tiến hành chặn gỡ được rất nhiều thông tin xấu, độc, tin giả… góp phần thanh lọc thông tin trên các nền tảng số,” Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết tại cuộc họp thường kỳ quý III-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vừa diễn ra chiều nay, ngày 10/10, tại Hà Nội.

Quyết liệt chặn các thông tin xấu độc

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, trong quý III, lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã thu hồi 1 giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; chặn, gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam (tỷ lệ 96%) trên Facebook; gỡ 705 video vi phạm (tỷ lệ 92%) trên YouTube; chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm (tỷ lệ 97%) trên Tiktok. Theo dõi, giám sát hoạt động của 6 doanh nghiệp nước ngoài xuyên biên giới.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết từ năm 2017, Cục đã triển khai việc chặn, gỡ các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok... Đơn vị này có lực lượng chuyên trách để tra quét, phát hiện sau đó chặn gỡ tin xấu, độc, tin giả, tin chống phá chế độ…

“Chúng tôi triển khai chiến dịch chặn gỡ các trang tin tức xuyên biên giới tung tin giả, độc hại theo Nghị định 72 năm 2013, sau đó là Nghị định 147 năm 2024 của Chính phủ. Cách thức làm là sử dụng cả người lẫn công cụ kỹ thuật để tra quét trên không gian mạng, gửi yêu cầu cho các nền tảng xuyên biên giới để họ chặn gỡ trong vòng 24 tiếng,” ông Tự Do cho hay.

Theo lãnh đạo ngành, với chiến dịch quyết liệt, trong 2 năm gần đây, mức độ chặn gỡ luôn đạt tỉ lệ 90% trở lên. Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, cơ quan quản lý sẽ triển khai chiến dịch trực chiến, yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới cũng trực 24/7 nhằm chặn gỡ các thông tin chỉ trong vòng 2 tiếng kể từ khi phát hiện.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III/2025, Phó Chánh Văn phòng Bộ, ông Nguyễn Hữu Ngọc cho biết trong Quý III năm 2025, Bộ đã tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm, bám sát chủ đề “Kỷ cương-nêu gương-trách nhiệm-tinh gọn-hiệu quả-về đích,” góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của Nhân dân và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Nhờ đó, đã đạt một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực của ngành. Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của bộ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ nhằm mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

Bộ được giao xây dựng 2 đề án: Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh/thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài đến năm 2030; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về lĩnh vực văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tham gia và tổ chức thành công Triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế-xã hội với chủ đề “80 năm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, góp phần thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan.

Đối với lĩnh vực du lịch, thẩm định 282 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp lữ hành, trong đó cấp mới 120 giấy phép, cấp đổi 89 giấy phép, thu hồi 73 giấy phép. Đến nay, cả nước có 529 điểm du lịch, 66 khu du lịch cấp tỉnh và 09 khu du lịch cấp quốc gia được công nhận…

Giải pháp cho nhiệm vụ trọng tâm cuối năm

Thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025, ông Nguyễn Hữu Ngọc cho hay, Bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới, báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành.

Đặc biệt, Bộ đang khẩn trương phối hợp với Bộ Công Thương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 vào tháng 10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Bên cạnh đó, hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở dự liệu và lập bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa và Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Đề án Giải thưởng sáng tạo và xây dựng thương hiệu quốc gia về các ngành công nghiệp văn hóa; Đề án Hệ thống các công trình nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2025 - 2030…

Tập trung hoàn thiện đề án thành lập Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Lào; Đề án Văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài; Triển khai Kế hoạch tổ chức “Diễn đàn thường niên Du lịch xanh quốc gia;” Kế hoạch triển khai Đề án “Một số mô hình phát triển du lịch đêm;” phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Đồng thời, thực hiện dự án “Hệ thống lưu chiểu và phân tích dữ liệu báo chí, truyền thông quốc gia.” Thúc đẩy thông tin đối ngoại trên báo chí; thông tin tích cực về tình hình Việt Nam trên báo chí nước ngoài định; đánh giá hiệu quả thông tin đối ngoại trên báo chí.

Theo Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành du lịch phấn đấu đón ít nhất 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025. Đây là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự quyết tâm và hành động mạnh mẽ của toàn ngành để không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Với du lịch, toàn ngành đang đối mặt với thách thức lớn là 25 triệu lượt khách quốc tế theo Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ. Bởi, nhiệm vụ đề ra vừa góp phần phải đảm bảo phát triển kinh tế xã hội thông qua phát triển du lịch, vừa phải đảm bảo về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Chỉ còn 3 tháng cuối năm để tăng tốc, bứt phá và tăng trưởng đột phá lượng khách du lịch quốc tế mới có thể cán đích mục tiêu năm 2025. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho rằng toàn ngành cần tập trung vào 4 giải pháp trọng tâm.

Trước tiên, phải xây dựng các sản phẩm đặc thù. “Đa dạng hóa các sản phẩm nhưng vẫn cần sản phẩm đặc thù, đậm bản sắc để thu hút khách đến. Muốn vậy, phải thông qua các doanh nghiệp để liên kết, xây dựng ra những sản phẩm mà khách du lịch cần, chứ không chỉ là sản phẩm mà chúng ta hiện có,” ông Thủy nói.

Thứ hai, cần thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ẩm thực và mua sắm để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh, giúp du khách có trải nghiệm thuận tiện, khép kín và trọn vẹn hơn; góp phần níu chân du khách để họ chi tiêu nhiều hơn và giúp doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn.

Thứ ba, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành quyết định về quảng bá xúc tiến du lịch ở nước ngoài. Từ nay đến cuối năm 2025 còn 4 - 5 chương trình quảng bá trọng điểm tại các thị trường lớn. Do đó, cần đưa các sản phẩm đặc trưng là thế mạnh của du lịch Việt giới thiệu với bạn bè quốc tế.

“Cuối cùng là cơ chế, chính sách. Trong đó, chính sách visa được xem là ‘chìa khóa vàng’ cho tăng trưởng du lịch quốc tế. Hiện Việt Nam đang sở hữu một chính sách thị thực linh hoạt, thuận lợi, đây là cơ hội lớn để phát triển ngành du lịch. Chúng ta cần thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp quốc tế nắm bắt được chủ trương, cơ chế, chính sách này để họ đưa khách du lịch đến Việt Nam,” ông Phạm Văn Thủy nhấn mạnh./.

