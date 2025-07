Bộ Y tế cấm sản xuất, lưu hành loại thuốc Femancia điều trị thiếu máu

Ngày 18/7, Bộ Y tế thông tin, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun phối hợp với nhà phân phối thuốc thu hồi toàn bộ thuốc Femancia điều trị thiếu máu.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược vừa có văn bản thông báo thu hồi bắt buộc toàn bộ các lô thuốc đối với thuốc Femancia; số đăng ký: VD-27929-17; dạng bào chế: viên nang cứng; Hoạt chất, nồng độ/hàm lượng: Sắt nguyên tố (dưới dạng Sắt fumarat 305 mg) 100 mg; Acid Folic 350mcg, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun, địa chỉ: 521 Khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 521 Khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương cũ) sản xuất ở tất cả cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng (thuốc vi phạm ở mức độ 2).

Lô thuốc nêu trên bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 62 Luật Dược (Giấy đăng ký lưu hành thuốc bị thu hồi trong trường hợp quy định tại các Điểm a, b, d, đ và e Khoản 1 Điều 58 Luật Dược 2016).

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun phối hợp với nhà phân phối thuốc thu hồi toàn bộ thuốc Femancia nêu trên trong 15 ngày, kể từ ngày 16/7.

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không kinh doanh, cung cấp, cấp phát, sử dụng thuốc Femancia và dự trữ thuốc còn tồn tại cơ sở, đồng thời trả thuốc về cho cơ sở cung cấp theo quy định.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc Femancia nêu trên bị thu hồi theo quy định; đồng thời đánh giá hiệu quả của việc thu hồi thuốc (việc thu hồi đã triệt để chưa, sản phẩm còn có khả năng vẫn tiếp tục được lưu hành, sử dụng và có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng hay không).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi thuốc Femancia nêu trên, công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu công ty sau 3 ngày hoàn thành việc thu hồi thuốc này phải báo cáo về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Hồ sơ báo cáo phải theo quy định.

Ngoài rút giấy đăng ký của loại thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, Cục Quản lý Dược cho biết thuốc Femanica sẽ không được sản xuất và lưu hành trên thị trường kể từ ngày 16/7/2025./.

