Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát chất lượng thực phẩm, nước uống hỗ trợ người dân vùng lũ

Ngày 3/11, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) có Công văn số 2203/ATTP-NĐTT gửi Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Trung Bộ về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong và sau bão, lụt.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Chu Quốc Thịnh cho hay Cục đề nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng thực phẩm, nước uống được hỗ trợ, cứu trợ đến vùng lũ, bảo đảm không để sản phẩm hư hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn dùng đến tay người dân...

Đối với các địa phương, cần chủ động phương án bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống an toàn cho người dân ở khu vực bị chia cắt, ngập lụt; Khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mì gói, nước uống đóng chai… và bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm, đồng thời các nguồn nước sinh hoạt như giếng khơi, giếng khoan nếu bị ngập úng phải được lọc, khử trùng trước khi sử dụng.

Cũng tại công văn này, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với đơn vị y tế dự phòng, cơ sở điều trị và trạm y tế trên địa bàn tăng cường giám sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, cần xử lý kịp thời, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương kiểm soát chất lượng thực phẩm, nước uống được hỗ trợ, cứu trợ đến vùng lũ, bảo đảm không để sản phẩm hư hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng đến tay người dân./.

